Nouvelle liaison Hanoï - Milan

Vietnam Airlines renforce ses connexions avec l’Italie et l’Europe

Vietnam Airlines a officiellement lancé le 1 er juillet une ligne aérienne directe Hanoï - Milan avec le vol VN73, qui a décollé de Hanoï à 0h45 le même jour, transportant 155 passagers à bord, et atterri à l'aéroport international de Milan - Malpensa à 07h40 (heure locale).

Le vol VN72, quant à lui, a décollé de Milan à 12h45 le 1er juillet et a atterri à l'aéroport international de Nôi Bài à 04h35 le 2 juillet (heure locale). Avec cette ligne Hanoï - Milan, Vietnam Airlines compte désormais 10 lignes aériennes directes vers l’Europe.

Photo : Truong Dụy/VNA/CVN

La liaison Hanoï - Milan est assurée par des B787 gros-porteurs, avec une fréquence de trois allers-retours par semaine, les mardis, vendredis et samedis, pour une durée de vol totale d’environ 12 heures par trajet. Milan est le deuxième pôle économique d’Italie et constitue une porte d’entrée importante vers l’Europe du Sud-Ouest. Cette ville sera une porte stratégique pour le réseau de Vietnam Airlines, permettant aux passagers d’accéder facilement à d’autres destinations européennes.

Selon un représentant de Vietnam Airlines, cette nouvelle ligne crée des conditions favorables pour stimuler le nombre de passagers en aller-retour, notamment entre le Vietnam et l’Italie, tout en consolidant la part de marché de la compagnie sur la liaison entre le Vietnam et l’Europe.

Cet événement marque une étape historique : l’ouverture de la première ligne aérienne directe entre le Vietnam et l’Italie. Il s’agit d’un jalon important dans la stratégie d’expansion du réseau international de Vietnam Airlines, ainsi que dans l’affirmation de son rôle de passerelle aérienne entre le Vietnam et l’Europe, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, l’Italie figure parmi les dix marchés à la croissance la plus rapide en 2024, avec une augmentation de 155% du nombre de visiteurs par rapport à 2023. L’absence de transit par un pays tiers favorisera une forte hausse du nombre de visiteurs italiens au Vietnam dans les années à venir.

Selon Dang Ngoc Hoa, président du conseil d’administration de Vietnam Airlines, ce vol direct permettra non seulement de réduire l'éloignement géographique, mais aussi d’ouvrir de formidables perspectives de développement touristique et d’échanges économiques entre le Vietnam et l’Italie, l’un des marchés européens à fort potentiel.

Il s’agit de la contribution de Vietnam Airlines à cette étape stratégique visant à atteindre l’objectif de 22 à 23 millions de visiteurs internationaux en 2025 pour le secteur touristique vietnamien.

Grâce à cette nouvelle liaison, les passagers vietnamiens pourront facilement découvrir ce "pays aux riches patrimoines" et explorer ses villes emblématiques comme Rome, Florence et Venise. En retour, les touristes italiens auront davantage l’occasion de découvrir des destinations vietnamiennes uniques telles que Hanoï, Ha Long, Huê, Hôi An, Dà Nang ou Hô Chi Minh-Ville.

