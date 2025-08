Vietnam Airlines lance un service Internet en vol

Ce service est actuellement disponible sur les lignes internationales opérées par des Airbus A350 équipés de systèmes internet par satellite. Les passagers peuvent accéder au service via le wi-fi sur leurs appareils personnels et choisir parmi trois forfaits de données selon leurs besoins : un forfait de messagerie à 5 dollars avec SMS illimités pendant le vol ; un forfait d'une heure de navigation à 10 dollars et un forfait de navigation illimitée pendant tout le voyage à 20 dollars.

Pour les vols intérieurs, Vietnam Airlines finalise son système de paiement avant de déployer officiellement le service sur le marché local.

Afin de promouvoir la connaissance et l'accessibilité de cette nouvelle technologie, la compagnie aérienne offre un accès internet illimité gratuit aux passagers de la classe affaires pendant la phase initiale.

De plus, tous les passagers des vols internationaux et nationaux bénéficieront de 15 minutes de messagerie gratuite via des applications populaires telles que Zalo, Viber et WhatsApp.

Dès maintenant et jusqu'à fin décembre 2025, ce service sera disponible sur certains Airbus A350, et son extension à d'autres types d'appareils est prévue. Vietnam Airlines travaille également avec des partenaires pour diversifier les modes de paiement et personnaliser les forfaits de données afin de répondre aux différents besoins des différents segments de passagers.

Selon Dang Anh Tuân, Pdg adjoint de Vietnam Airlines, la compagnie nationale considère le service internet en vol comme une amélioration essentielle dans le monde numériquement connecté d'aujourd'hui, tant pour améliorer l'expérience des passagers que pour renforcer sa compétitivité. Ce service s'inscrit également dans la stratégie plus large de la compagnie visant à étendre sa présence mondiale et à renforcer la puissance d'influence du Vietnam.

La compagnie aérienne s'est associée à VNPT, l'une des principales entreprises technologiques vietnamiennes, pour mettre en œuvre le système grâce au satellite américain Vinasat, garantissant une connexion stable et sécurisée à l'altitude de croisière.

L'introduction du service Internet en vol aligne Vietnam Airlines sur les transporteurs internationaux de premier plan et reflète son ambition de répondre aux normes des compagnies aériennes cinq étoiles, telles que reconnues par les organismes de notation mondiaux et les clients.

