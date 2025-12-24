Vietnam 2025 : une ascension spectaculaire au cœur des défis

L’économie vietnamienne en 2025 se distingue par une résilience exceptionnelle et une ascension spectaculaire. C’est ce qu’a souligné le Professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew (Singapour), lors d’un entretien avec le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Singapour. Selon lui, la croissance de 8% enregistrée cette année constitue un effort remarquable, qui impressionne fortement les partenaires et les investisseurs internationaux, malgré des pressions tarifaires élevées.

Afin de concrétiser l’objectif d’une croissance à deux chiffres en 2026, l’expert estime que le Vietnam doit dépasser les modèles traditionnels et adopter une trajectoire de développement plus innovante. Les réformes institutionnelles engagées en 2025, notamment la restructuration des ministères et des unités administratives provinciales, créent un socle stratégique important pour mobiliser l’ensemble des ressources nationales.

S’inspirant du modèle de la zone économique spéciale Johor-Singapour, Vu Minh Khuong suggère la création de zones économiques spéciales de nouvelle génération à Hô Chi Minh-Ville, Da Nang ou Hai Phong. En se positionnant comme un pôle mondial de l’intelligence artificielle (IA) et de la finance, le Vietnam pourrait attirer des dizaines de milliards de dollars d’investissements et créer des centaines de milliers d’emplois.

Le professeur souligne que ces zones devraient appliquer des normes juridiques internationales afin de garantir leur attractivité et leur compétitivité, tout en accueillant des universités de rang mondial pour former des ressources humaines de haute qualité. Il propose également la mise en place de groupes de travail spéciaux, en coopération avec de grands groupes internationaux implantés au Vietnam, afin de résoudre efficacement des problématiques tant nationales qu’internationales, notamment dans les domaines liés à la transformation numérique.

Parallèlement, le Vietnam doit, selon lui, lever rapidement les obstacles entravant la productivité afin de soutenir une croissance durable.

Enfin, du point de vue des investisseurs, les réformes menées au Vietnam produisent de manière constante des résultats positifs. Toutefois, l’expert recommande de renforcer davantage la décentralisation afin d’assurer des procédures plus fluides, plus rapides et plus efficaces.

