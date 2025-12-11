L’économie vietnamienne accélère malgré le “double impact” des défis

Dans un contexte marqué à la fois par les turbulences de l’économie mondiale et les conséquences lourdes des intempéries historiques, l’économie vietnamienne maintient une trajectoire de reprise solide, avec des résultats positifs enregistrés dans la quasi-totalité des secteurs.

Les indicateurs socio-économiques de novembre et des 11 premiers mois de 2025 témoignent d’une résilience remarquable, résultant d’une gouvernance agile du gouvernement et de l’engagement des entreprises comme de la population.

Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a évoqué un "double impact" pour décrire les difficultés auxquelles l’économie nationale a dû faire face ces derniers mois. Outre les facteurs défavorables venus de l’extérieur, le pays a été durement touché par une succession de tempêtes et d’inondations d’une ampleur inédite, perturbant la production, la vie quotidienne et de nombreuses activités économiques et sociales. Malgré ces défis exceptionnels, l’économie vietnamienne a obtenu des résultats jugés "importants et globaux".

Lors de la réunion mensuelle du gouvernement en novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la situation socio-économique poursuivait une tendance positive, chaque mois meilleur que le précédent. Les performances enregistrées sur 11 mois sont supérieures à celles de la même période de 2024 pour la plupart des indicateurs clés, confirmant une dynamique de reprise durable.

Parmi les signaux les plus marquants figure la production industrielle, qui poursuit son redressement. L’indice de production industrielle (IPI) de novembre est estimé en hausse de 2,3% par rapport au mois précédent et de 10,8% en glissement annuel. Sur 11 mois, l’IPI a progressé de 9,3%, portée notamment par le secteur manufacturier et de transformation, qui enregistre une hausse de 10,6%.

Dans le même temps, les exportations continuent de croître fortement. Le chiffre d’affaires à l’export sur 11 mois a atteint 430,14 milliards de dollars, en hausse de 16,1% par rapport à l’année précédente, établissant ainsi une croissance à deux chiffres solide – une performance saluée par le ministère des Finances. La hausse durable des exportations reflète la compétitivité des entreprises vietnamiennes et la vigueur de la chaîne de valeur nationale.

Sur le marché intérieur, le total des ventes au détail de biens et des services de consommation a augmenté de 9,1% en 11 mois (6,8% hors inflation), dépassant le rythme de croissance de 2024. Cette progression confirme la reprise constante de la demande intérieure, l’un des trois moteurs essentiels de la croissance.

Autre indicateur positif : le nombre d’entreprises créées ou revenues sur le marché. Sur les 11 premiers mois de l’année, le pays a enregistré 275.592 entreprises nouvellement créées ou réactivées, soit une hausse de 26,1%. Cette dynamique témoigne d’un climat de confiance accru dans les perspectives économiques.

Globalement, le ministre Nguyen Van Thang a affirmé que la stabilité macroéconomique restait assurée, l’inflation maîtrisée et les grands équilibres consolidés. L’activité de production et de commerce continue d’être stimulée ; les recettes et dépenses budgétaires enregistrent une forte progression ; et les moteurs de croissance – investissement, consommation, exportations – se renouvellent et se renforcent.

Par ailleurs, selon le rapport de S&P Global, l’indice PMI manufacturier du Vietnam s’est établi à 53,8 points en novembre 2025, confirmant l’expansion du secteur. Malgré les perturbations des chaînes d’approvisionnement causées par les intempéries, le Vietnam connaît, selon l’économiste Andrew Harker, "une fin d’année positive", avec un potentiel de croissance supplémentaire lorsque les entreprises rattraperont les projets retardés.

Cependant, de nombreux défis persistent. Si l’objectif de croissance annuelle de 8% reste à portée de main, dépasser ce seuil demeure difficile. La dernière ligne droite de l’année est marquée par divers risques : fluctuations des marchés mondiaux, politiques douanières américaines, difficultés internes des entreprises, sans oublier la lenteur du décaissement de l’investissement public, qui n’atteint que 60,6% du plan annuel à fin novembre. Plusieurs projets clés ont également été retardés par les glissements de terrain et inondations prolongées, tandis que l’investissement privé et l’attraction de grands projets d’IDE n’ont pas encore répondu aux attentes.

Lors du récent Forum économique et financier, Nguyên Nhu Quynh, directeur de l’Institut de stratégie et de politique financière, a souligné que l’objectif de croissance de 8,4% au quatrième trimestre – nécessaire pour dépasser 8% sur l’ensemble de l’année – représentait "un défi considérable" dans un contexte international toujours incertain.

Face à cette situation, le Premier ministre a publié le télégramme officiel n° 237/CĐ-TTg appelant à accélérer le décaissement de l’investissement public et à mobiliser pleinement les moteurs de croissance durant le dernier mois de l’année. À ce jour, plusieurs objectifs, tels que les exportations ou le commerce électronique, ont déjà dépassé les prévisions ; tandis que d’autres – investissement public, production industrielle, tourisme international ou ventes au détail – nécessitent un effort supplémentaire.

Forte des progrès accomplis et d’un esprit d’action déterminé, l’économie vietnamienne est en bonne position pour maintenir son élan et franchir le cap des objectifs de développement fixés pour 2025.

