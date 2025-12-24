Hô Chi Minh-Ville

Développement d’une agriculture durable liée à la préservation des écosystèmes

Face aux défis posés par le changement climatique, l’urbanisation rapide et la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire dans le contexte d’une mégapole, Hô Chi Minh-Ville intensifie la mise en œuvre de sa stratégie de développement d’une agriculture durable étroitement associée à la préservation des écosystèmes.

Considérant que l’agriculture ne se limite pas à une activité de production de biens marchands, mais qu’elle joue également un rôle essentiel dans la protection de l’environnement, la ville oriente ce secteur vers un "écosystème à valeurs multiples", contribuant à la régulation du climat, à la rétention naturelle de l’eau et à la sauvegarde de ressources écologiques clés.

Ces dernières années, les autorités municipales ont activement encouragé le développement de modèles d’agriculture écologique et biologique, combinés à l’application des hautes technologies et du numérique dans la production. Cette approche vise à améliorer la productivité et la qualité des produits tout en réduisant l’empreinte environnementale.

La structuration de chaînes d’approvisionnement durables, la traçabilité des produits, ainsi que l’adoption de techniques culturales économes en ressources et de recyclage des déchets agricoles figurent parmi les priorités de la stratégie agricole pour la période 2025-2030.

S’exprimant récemment lors du séminaire intitulé "Agriculture urbaine - L’avenir de l’agriculture au cœur de la ville, innover pour un développement durable", Bùi Minh Thạnh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que "l’agriculture urbaine doit être construite sur les fondements de la science, de la technologie et de l’innovation, afin d’optimiser les processus de production, d’améliorer la qualité des produits et de renforcer le lien avec la protection de l’environnement naturel".

La vision stratégique de Hô Chi Minh-Ville s’inscrit également dans la promotion des mécanismes de coopération interrégionale et dans le développement d’une agriculture urbaine associée à l’écotourisme et à l’économie communautaire. Dans cette optique, l’agriculture est intégrée à la structure de la ville intelligente, contribuant à la création de "poumons verts" à travers des zones de production écologique, des champs jouant un rôle de régulation hydrique, ainsi que des espaces dédiés à la conservation des écosystèmes spécifiques.

Lors du Congrès des délégués de l’Association des agriculteurs de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030, placé sous le thème "Solidarité - Innovation - Coopération - Développement" et tenu le 23 décembre, Văn Thị Bạch Tuyết, secrétaire adjointe du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a insisté sur l’importance de la construction d’une paysannerie instruite et d’une agriculture écologique. "Il s’agit d’un socle essentiel pour parvenir à une agriculture prospère, à un monde rural moderne et à un environnement durable, contribuant à faire de Hô Chi Minh-Ville une métropole à la fois dynamique, durable, intégrée et moderne", a-t-elle déclaré.

Ferme verte et tourisme agricole

Parmi les modèles emblématiques développés dans les zones périurbaines figure la Ferme verte (Nông Trang Xanh), située dans la commune d’An Nhơn Tây, district de Củ Chi. Initialement étendue sur près de trois hectares, cette exploitation s’est progressivement transformée en un complexe agricole multifonctionnel, comprenant des potagers biologiques, des serres de culture de melons et de petits élevages respectueux de l’environnement.

Au-delà de la production d’aliments sains, le modèle associe l’agriculture au tourisme rural, à l’éducation environnementale et à des activités immersives en contact direct avec la nature, attirant environ 1 000 visiteurs par mois. Cette dynamique contribue non seulement à accroître les revenus des agriculteurs, mais aussi à préserver la biodiversité locale, grâce au maintien de zones vertes et d’habitats naturels en périphérie de la ville.

Par ailleurs, les circuits de tourisme agricole durable liés aux produits OCOP (À chaque commune son produit) s’affirment comme un nouveau point fort. Ils offrent aux agriculteurs des opportunités d’accès au marché, de promotion des produits locaux et de sensibilisation du public aux pratiques agricoles propres et à la protection de l’environnement.

Outre les modèles associant production et tourisme, la création de zones agricoles de haute technologie constitue une avancée majeure dans la transition vers une agriculture durable. L’utilisation de systèmes IoT (Internet des objets) pour la surveillance des conditions de culture permet d’optimiser l’usage de l’eau, de la lumière et des nutriments, tout en réduisant le gaspillage des ressources.

Le renforcement du développement d’une agriculture durable liée à la préservation des écosystèmes ne répond pas uniquement aux exigences économiques, productives et de sécurité alimentaire. Il s’agit d’une stratégie globale visant à s’adapter au changement climatique, à protéger l’environnement et à améliorer la qualité de vie des habitants. Les modèles exemplaires tels que la Ferme verte ou les programmes de tourisme agricole durable illustrent concrètement cette orientation, en conciliant création de revenus, protection des paysages et sauvegarde des écosystèmes urbains. Autant d’éléments clés pour faire de Hô Chi Minh-Ville une ville écologique et vivable dans un avenir proche.

