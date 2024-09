Vietjet se mobilise pour le Nord

Photo : Vietjet/CVN

Dans un élan de générosité, les employés, des dirigeants aux agents d'escale, ont uni leurs forces pour collecter des fonds. Lors d'une cérémonie empreinte d'émotion, chacun a apporté sa contribution, soulignant ainsi l'importance de la solidarité face à l'adversité.

Pour faciliter les dons, Vietjet a mis en place plusieurs canaux : des collectes en espèces lors de l'événement et des virements bancaires en ligne via l'application Vikki.

Photo : Vietjet/CVN

Dès le premier jour de l’appel aux dons, plusieurs centaines de millions de dôngs ont été récoltés, témoignant de l'engagement de tous les membres de la famille Vietjet. Par ailleurs, la compagnie a décidé de reverser 5.000 dôngs par billet d'avion vendu jusqu'à la fin septembre, pour un montant total estimé à 5 milliards de dôngs.

Vietjet a déjà dépensé 2 milliards de dôngs pour acheter de la nourriture, de l'eau, des médicaments et d'autres produits de première nécessité pour les sinistrés. De plus, la compagnie a mis en place un dispositif gratuit de transport de biens de secours pour les organisations et les particuliers souhaitant apporter leur aide d'ici le 20 septembre 2024. Pour vous inscrire et réserver ce service, veuillez contacter Vietjet au numéro 0941423632 ou par e-mail à cuutro@vietjetair.com.

Photo : Vietjet/CVN

Nguyên Thi Hông Quyên, employée de Vietjet, confie : "Les images des inondations m'ont profondément touchée. Je suis heureuse de pouvoir contribuer, même modestement, à soulager les souffrances de nos compatriotes".

Au-delà de cette action d'urgence, Vietjet réaffirme son engagement en faveur du développement durable et de la solidarité. La compagnie aérienne s'efforce toujours de contribuer au bien-être de la communauté et de promouvoir les valeurs de partage et de citoyenneté.

Quang Châu/CVN