Vietjet : soutien aux victimes des crues et des inondations

Le 11 septembre, tous les dirigeants et employés de Vietjet, vietnamiens et étrangers, ont participé à une collecte de fonds pour aider les personnes touchées par le typhon Yagi.

Photo : Viejet/CVN

Dans l'après-midi du 10 septembre, le conseil d'administration de Vietjet a lancé un appel à tous les dirigeants et employés de la compagnie aérienne vietnamienne à collecter de fonds afin de soutenir les populations touchées par les crues et les inondations dans les villes et provinces du Nord.

Dans un esprit de solidarité, environ 8.000 employés de Vietjet ont répondu favorablement à cet appel, unissant leurs efforts pour soutenir les familles ayant subi des pertes et étant affectées par le typhon Yagi.

En outre, Vietjet prélèvera 5.000 dôngs sur chaque billet d'avion vendu d'ici jusqu'au 30 septembre 2024 pour aider les personnes sinistrées. Le tranporteur prévoit que le montant total recueilli s'élèverait à environ 5 milliards de dôngs.

Le 10 septembre, Vietjet avait dépensé deux milliards de dôngs pour l'achat des vivres, de l'eau potable, des médicaments et d'autres produits de première nécessité afin de fournir une aide immédiate aux populations touchées.

Photo : Viejet/CVN

En plus des dons, Vietjet a également décidé de supprimer les frais d'expédition pour les biens de secours envoyés par des organisations et des particuliers, tant nationaux qu'étrangers, vers les zones sinistrées jusqu'au 20 septembre 2024.

Dinh Viêt Phuong, directeur général de Vietjet, a déclaré : "Nos dirigeants et employés souhaitent adresser leurs sincères encouragements aux personnes touchées par les crues et les inondations. Nous pensons qu'avec la solidarité et le soutien de la communauté, les sinistrés surmonteront les difficultés et stabiliseront rapidement leur vie".

Vietjet souhaite apporter sa contribution pour aider les familles ayant perdu leur maison ou des proches à cause du typhon Yagi. Cela reflète profondément l'esprit d'entraide et de solidarité - une tradition millénaire du peuple vietnamien - et démontre l’engagement du transporteur en matière de responsabilité sociale.

Tân Dat/CVN