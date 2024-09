Vietjet

Réduction de 30% sur les billets Business et SkyBoss et des billets à partir de 0 dông

La compagnie aérienne Vietjet lance, du 10 au 16 septembre 2024, une promotion exceptionnelle avec deux millions de billets en classe Eco à partir de 0 dông (hors taxes et frais), ainsi que des réductions allant jusqu’à 30% sur les billets Business et SkyBoss, en plus de nombreux cadeaux attractifs.

Photo: Vietjet/CVN

Ainsi, le programme « Il est midi, allons Vietjet ! » se déroule chaque jour du 10 au 16 septembre 2024, pendant les « heures d'or », de 12h00 à 14h00. Les passionnés de voyages ont l’opportunité de réserver des billets Eco à des prix ultra-préférentiels, à partir de 0 dông (hors taxes et frais). Ce programme s'applique à toutes les liaisons nationales et internationales, incluant des destinations populaires comme l’Australie, l’Inde, la Chine, Hong Kong (Chine), Taïwan (Chine), le Japon, la République de Corée et l’Asie du Sud-Est. Les dates de vols disponibles s’étendent du 1er octobre 2024 au 22 mai 2025, offrant ainsi une occasion idéale de planifier des voyages pour la plus belle saison de l’année. Les réservations peuvent être effectuées sur www.vietjetair.com, via l'application mobile Vietjet Air ou dans les billetteries et agences officielles à travers le monde.

En outre, spécialement pour les hommes d’affaires et les passagers en quête d’une expérience haut de gamme, Vietjet propose une réduction allant jusqu’à 30% sur les billets Business et SkyBoss, applicable du 10 au 16 septembre 2024 pour des vols entre le 1er octobre et le 30 novembre 2024. À un tarif compétitif, les passagers bénéficieront d’une expérience de vol exceptionnelle avec des privilèges tels que l’enregistrement prioritaire, des salons privés de luxe, un menu gastronomique composé de 9 plats…

De plus, du 10 septembre au 30 novembre 2024, les membres SkyJoy pourront cumuler jusqu’à 1.000 SkyPoints pour chaque transaction à partir de 1.000.000 dôngs, échangeables contre des cadeaux auprès de plus de 250 grandes marques.

Réservez sans tarder vos billets pour profiter de ces offres exceptionnelles ! Avec Vietjet, le monde vous attend, envolez-vous à bord d’avions modernes, avec un équipage professionnel, un service chaleureux, et de nombreuses activités culturelles et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude.

Minh Thu/CVN