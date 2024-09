Un premier semestre prometteur pour Vietjet

La société par actions d’aviation Vietjet (HOSE : VJC) vient de publier ses états financiers audités pour les six premiers mois de 2024, enregistrant une forte croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices par rapport à la même période de 2023.

>> Fête de recrutement de Vietjet 2024 : porte d’embarquement pour la conquête du ciel

>> Les World Travel Awards continuent d'honorer Vietjet avec deux prix

>> De nombreuses incitations au banquet des billets d'avion Vietjet le 9 septembre

Plus précisément, les revenus du transport aérien au premier semestre 2024 ont atteint 33.862 milliards de dôngs. Le bénéfice avant impôts a atteint 1.166 milliards de dôngs, soit 688% de plus qu'à la même période de l'année dernière, indique son communiqué de presse, publié le 7 août.

Vietjet/CVN

En ce qui concerne ses résultats commerciaux consolidés, Vietjet a réalisé un chiffre d'affaires de 34.030 milliards de dôngs et un bénéfice avant impôts de plus de 1.000 milliards de dôngs au 1er semestre, soit une croissance respectivement de 15% et 307% en rythme annuel.

Jusqu’au 30 juin 2024, ses actifs totaux atteignaient plus de 92.205 milliards de dôngs. Le ratio dette/fonds propres n’est que de 2,16 fois par rapport au niveau normal dans le monde, qui est de 5 fois. L'indice de liquidité de 1,39 fois se situe à un bon niveau dans le secteur aéronautique.

Vietjet/CVN

Selon l'Agence de notation indépendante Saigon Ratings, Vietjet affiche toujours une notation de crédit à long terme de vnBBB- avec perspective "stable". La compagnie aérienne connaît une nette reprise. Grâce à une préparation proactive en 2022 et 2023, Vietjet pourra se développer plus rapidement et plus durablement à moyen et long termes.

Vietjet a contribué au budget de l'État au cours des six premiers mois de 2024 à hauteur de 3,687 milliards de dôngs en taxes et redevances directes et indirectes.

Au cours des six premiers mois de 2024, Vietjet a transporté près de 13,1 millions de passagers, effectuant plus de 70.000 vols sûrs. Les passagers internationaux ont été au nombre de 5,5 millions et les vols internationaux ont dépassé les 28.300, en croissance respectivement de 52% et 43% en un an, ce qui en fait la première compagnie aérienne nationale en termes de trafic de passagers.

Objectif croissance verte et durable

Vietjet exploite à ce jour plus de 149 lignes, dont 38 intérieures et 111 internationales. La compagnie aérienne possède une flotte de plus de 105 avions (Thai Vietjet compris) et elle étend activement son réseau de vols à travers les continents, en développant une nouvelle flotte moderne et respectueuse de l'environnement.

Vietjet/CVN

Lors du Salon international de l'aviation de Farnborough Airshow 2024, Vietjet et le groupe Airbus ont signé une commande de 20 gros-porteurs de nouvelle génération A330neo (A330-900), d'une valeur totale de 7,4 milliards d'USD.

Avec sa vision de créer et développer des ressources humaines de l'aviation aux normes internationales, la Vietjet Aviation Academy (VJAA) est devenue un partenaire de formation de l'Association du transport aérien international (IATA).

VietJet est un pionnier dans la participation à la recherche, au développement et à l'utilisation de carburant d'aviation durable, s’orientant vers une compagnie aérienne écolo, leader en matière de technologies, respectueuse de l'environnement et ouverte à toutes les activités associées à un développement durable.

Une pléthore de distinctions

Vietjet a été honorée par le magazine financier international International Finance comme "Meilleure compagnie aérienne à bas prix" et "Meilleure compagnie aérienne en matière de gestion financière". AirlineRatings l'a nommée "Meilleure compagnie aérienne à super-économie au monde" et "Compagnie aérienne à bas prix offrant le meilleur service à bord de l'année" et placée par Forbes dans le top 50 des sociétés les mieux cotées au Vietnam en 2024.

Récemment, aux World Travel Awards 2024, Vietjet a remporté deux prix en même temps : "Meilleure compagnie aérienne d'Asie en matière d'expérience client" et "Première compagnie aérienne d'Asie avec un programme de fidélisation de la clientèle".

Truong Giang/CVN