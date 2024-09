Typhon Yagi

Des organisations internationales fournissent des biens essentiels aux sinistrés

Des biens essentiels du gouvernement australien destinés aux localités vietnamiennes endommagées par le typhon Yagi et les inondations sont arrivés le 11 septembre à l'aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï, selon le Comité de gestion des digues et de prévention et de lutte contre les inondations et les typhons, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.