Vietsovpetro installe la partie supérieure de la plate-forme du champ Bach Hô

La coentreprise pétrolière et gazière Vietnam-Russie Vietsovpetro a annoncé le 11 septembre avoir achevé la veille l’installation du bloc supérieur de la plate-forme de tête de puits de la plate-forme de forage BK-23 sur le lot 09.1 du champ pétrolier Bach Hô (Tigre Blanc), à 145 km au sud-est de la ville de Vung Tau, province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud).

Plus de 130 travailleurs ont utilisé un navire-grue pour installer le bloc de 760 tonnes conformément au calendrier, garantissant la sécurité et les coûts les plus rationnels malgré les mauvaises conditions météorologiques causées par le typhon Yagi.

Photo : VNA/CVN

BK-23, une plate-forme de tête de puits sans pilote, est située à proximité de la plate-forme pétrolière BK-14 existante, qui recevra du pétrole et du gaz de la première via un système d’équipement auxiliaire et des pipelines de connexion.

Créée en 1981 pour explorer et développer les ressources pétrolières du plateau continental sud du Vietnam, l’entreprise n’a vu son premier flux de pétrole commercial qu’en juin 1986 à partir du champ pétrolier Bach Hô. Elle a marqué le 21 juin son 43e anniversaire de fondation (19 juin) avec l’extraction de sa 250 millionième tonne de pétrole.

VNA/CVN