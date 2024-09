Typhon



Que les produits de première nécessité soient rapidement livrés aux victimes du Yagi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 9 septembre une dépêche officielle exigeant que des vivres et produits de première nécessité soient rapidement livrés aux sinistrés du dévastateur super typhon Yagi , le plus puissant à frapper le Vietnam depuis 30 ans.

La dépêche du Premier ministre a été envoyée aux ministres de la Défense, de la Police et des Finances, ainsi qu'aux présidents des Comités populaires des provinces du Nord de Lào Cai, Hoà Binh, Son La, Lai Châu, Diên Biên, Hà Giang, Cao Bang, Bac Kan, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Tho, Bac Giang, Thái Nguyên et Lang Son.

Elle indique que le typhon Yagi a provoqué des pluies torrentielles dans tout le Nord du pays, en particulier dans ses provinces montagneuses, entraînant de lourdes pertes en vies humaines et en biens et affectant gravement les activités économiques et la vie des populations.

Pour stabiliser rapidement les activités économiques et la vie des gens, veiller à ce que personne ne souffre de la faim, du froid, ne manque d'eau potable ou de soins de santé, et permettre aux élèves de retourner rapidement à l'école, le chef du gouvernement a demandé aux unités chargées de l'ordre des ministres de la Défense et de la Police de se coordonner activement avec les localités touchées pour livrer rapidement de la nourriture, des produits de première nécessité et de l'eau potable aux habitants des zones isolées et à ceux qui en ont besoin dès que possible.

Le ministère des Finances a été chargé de fournir 100 tonnes de riz à ceux de la Défense et de la Police chacun pour les transporter vers les localités nécessiteuses.

Par ailleurs, les secrétaires des Comités du Parti et les présidents des Comités populaires de ces localités ont été priés d'ordonner aux autorités locales de travailler avec les ministères de la Défense et de la Police pour comprendre les besoins de la population, distribuer de la nourriture et des biens essentiels aux sinistrés de la manière la plus rapide et la plus efficace, tout en évitant les pertes et le gaspillage au cours du processus.

Le chef du gouvernement a aussi demandé aux autorités locales de réviser, de réparer et de réhabiliter rapidement les établissements de santé endommagés par le typhon et les inondations afin de fournir des soins de santé en temps opportun aux sinistrés.

Il faut également remettre en état rapidement les écoles et les salles de classe endommagées afin que les élèves puissent reprendre l'apprentissage plus tôt, selon la dépêche.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a été chargé de donner des instructions directes aux ministères, secteurs et localités susmentionnés pour mettre en œuvre la dépêche.

