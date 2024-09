Volez partout à Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine) avec des vols quotidiens avec Vietjet

>> De nombreuses incitations au banquet des billets d'avion Vietjet le 9 septembre

Photo : Vietjet/CVN

Plus précisément, les liaisons aériennes entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï à destination de Taipei seront portées à deux vols par jour. Concernant les destinations de Taichung et Kaohsiung, Vietjet augmentera également le nombre de vols à sept par semaine. Le vol supplémentaire partira de l'aéroport de Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville) à 1h00 et atterrira à l'aéroport international de Taïwan Taoyuan (Taipei) à 5h25 (heure locale).

Le vol retour décollera à 6h25 et atterrira à 8h50 (heure locale). Le vol depuis l'aéroport de Nôi Bài (Hanoï) partira à 7h35 et arrivera à l'aéroport international de Taiwan Taoyuan à 11h10 (heure locale). Le vol retour décollera à 12h00 de Taipei et arrivera à Hanoï à 14h10 (heure locale).

En outre, Vietjet proposera de nombreuses options de voyage vers Hong Kong (Chine) en octobre, avec une augmentation de la fréquence à sept vols par semaine au départ de Phu Quôc et de Dà Nang.

Les passagers pourront réserver des billets au prix de 0 dông (hors taxes et frais) tous les vendredis, avec des horaires de vol flexibles, applicables à toutes les routes internationales. De plus, jusqu'au 15 septembre 2024, ils bénéficieront également d'une réduction de 20% sur les tarifs de la classe Eco en entrant le code VJ200 sur www.vietjetair.com ou via l'application mobile Vietjet Air.

Vietjet est l'une des compagnies aériennes offrant le plus de liaisons entre le Vietnam et Taïwan (Chine), avec 9 routes et 81 allers-retours par semaine, ainsi que trois liaisons vers Hong Kong (Chine) totalisant 18 allers-retours par semaine. Combinée avec son vaste réseau de vols reliant l'Asie et l'Australie, Vietjet propose des tarifs très compétitifs, permettant aux passagers de découvrir le monde.

Les passagers voyageant avec Vietjet se sentiront en sécurité grâce à l'assurance voyage Sky Care gratuite. Ils auront aussi l'opportunité de cumuler des points échangeables contre des cadeaux et de participer à la loterie avec le programme de fidélité Vietjet SkyJoy. À bord d'avions modernes et respectueux de l'environnement, avec un équipage professionnel, les passagers pourront également déguster une cuisine délicieuse, mêlant spécialités vietnamiennes et internationales, avec des plats renommés tels que le phở Thìn et le bánh mì vietnamien. Ils pourront même assister à des programmes culturels et artistiques à 10.000 mètres d'altitude !

Minh Thu/CVN