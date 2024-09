Hanoï multiplie les initiatives d’appui à l’entrepreneuriat féminin

Photo : hanoimoi.vn/CVN

Ces dernières années, la municipalité de Hanoï a lancé de nombreux projets de soutien à l’entrepreneuriat féminin, permettant à des milliers de femmes de démarrer des entreprises et de prendre leur vie en main.

Forte du soutien de l’Union des femmes de Hanoï et du projet "Les femmes prennent leurs vies en main", Nguyên Thi Anh Nguyêt a créé DDA Vietnam. Avec son équipe de scientifiques et de pharmaciens vietnamiens, elle a réussi à extraire du calcium organique pur à 99,9% et a obtenu un brevet d’invention auprès de l’Office de la propriété intellectuelle, relevant du ministère du Commerce. Son entreprise bénéficie en outre du soutien des autorités municipales pour tout ce qui touche à l’écoulement des produits et à la mise en place d’un mode de production écologique conforme aux normes requises.

Photo : hanoimoi.vn/CVN

"En ce qui concerne la mise en conformité du processus de production, nous avons été assez bien aidés. L’Union des femmes, aussi bien celle de Hanoï que celle du Vietnam en général, organise régulièrement des séminaires, permettant aux femmes d’échanger des expériences et d’apprendre les unes des autres", dit-elle.

Transformer des matières destinées au rebut en produits écologiques est l’objectif que s’est fixé Nguyên Thi Quê Anh, qui est à la tête de RB, une société axée sur le développement économique des femmes, et qui a lancé un projet de détergent écologique à base de pelures d’ananas. Le détergent en question est fabriqué en suivant un processus basé sur des recherches scientifiques et des technologies avancées, conformes aux normes européennes. Pour elle, il s’agit de faire d’une pierre deux coups, en permettant à des femmes de lancer des produits innovants tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable.

"Les entreprises ne doivent pas se contenter de vendre des produits. Elles doivent faire preuve de responsabilité en matière de protection de l’environnement et de respect du consommateur. Notre produit-phare, notre fameux détergent, qui a, soit dit en passant, été sélectionné dans le cadre d’un concours de startups destiné aux femmes, répond tout à fait à cette double exigence", explique-t-elle.

Le concours qu’évoquait Nguyên Thi Quê Anh à l’instant a été organisé par l’Union des femmes de Hanoï. Il faut dire que les femmes entendent bien jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du plan d’aménagement global de la capitale, qui prévoit notament le développement de zones urbaines vertes et écologiques, avec une réelle mise en harmonie des éléments naturels, sociaux et humains. Le but consiste à faire de Hanoï une capitale verte, moderne et intelligente. Les antennes de l’Union des femmes de Hanoï sont en tout cas très actives lorsqu’il s’agit de sensibiliser les femmes à leur responsabilité vis-à-vis de l’instauration d’un environnement sûr et convivial.

"Nous aidons les entreprises et les coopératives qui sont dirigées par des femmes à opérer une mutation vers l’économie verte. Cela suppose de passer de l’exploitation des ressources naturelles à la création d’écosystèmes susceptible d’aboutir à une économie verte, numérique et circulaire", indique la vice-présidente de l’Union des femmes de Hanoï, Lê Thi Thiên Huong.

Photo : VNA/CVN

"Grâce à l’Union des femmes, nous avons appris beaucoup de choses en matière de promotion commerciale et de production sûre", reconnaît Phan Thi Hông Hanh, la directrice de Takichi Vietnam.

Lorsqu’il s’agit de soutenir l’entrepreneuriat féminin, les différents services municipaux ne sont jamais en reste. Pour Nguyên Dinh Hoa, qui est le directeur adjoint du Service municipal de l’agriculture et du développement rural, ce soutien irait presque de soi. "Il y a tout un travail de promotion commerciale à faire en prenant appui sur différents événements ponctuels, mais aussi en explorant le domaine du commerce en ligne", fait-il remarquer.

En l’espace de quelques années, l’Union des femmes de Hanoï aura permis à près de 12.000 femmes de se lancer dans l’entrepreneuriat. Plus de 4.250 femmes ont ainsi été aidées au moment de lancer leur entreprise et plus de 1.200 entreprises ou coopératives ont pu bénéficier d’un soutien en matière de promotion commerciale. Les femmes s’affirment ainsi chaque jour un peu plus dans la société…

VOV/VNA/CVN