Les cartes de crédit co-marquées ouvrent la voie aux entreprises pour l'accès au monde

Selon Investopedia.com, une carte de crédit co-marquée est une carte proposée par un détaillant ou une autre entreprise en collaboration avec un émetteur ou un réseau de cartes de crédit.

Ces cartes affichent généralement les logos de la société de carte de crédit et du détaillant, offrant des avantages tels que des remises sur les marchandises, des points ou des récompenses lorsqu'elles sont utilisées chez le commerçant sponsor, mais elles peuvent également être utilisées dans n'importe quel endroit où les cartes de ce réseau sont acceptées.

Les cartes co-marquées fonctionnent comme des cartes de crédit standard et peuvent être utilisées pour des achats partout où les cartes de réseaux tels que Mastercard, Visa, American Express ou Discover sont acceptées.

Le développement des cartes de crédit co-marquées a été important dans le monde entier. Un rapport de Javelin Strategy & Research souligne que les cartes de crédit co-brandées, un secteur clé du marché du crédit à la consommation aux États-Unis, sont sur le point de connaître une nouvelle expansion.

Ces cartes sont non seulement populaires mais cruciales, attirant les consommateurs qui cherchent à améliorer leurs relations avec les commerçants partenaires.

L'analyse montre que dans les portefeuilles de 12 grands émetteurs, les co-brandés représentent 62% des produits de cartes de crédit à la consommation, attirant un large public et stimulant l'engagement des consommateurs envers les programmes de récompense, a déclaré le site web.

Le Vietnam, un marché prometteur

Dans la région Asie-Pacifique, les cartes co-brandées contribuent de manière significative au volume des cartes de crédit à la consommation.

Le rapport sur la fidélité de Bonds en partenariat avec Visa révèle que deux membres sur cinq sont tout à fait d'accord pour dire que les programmes de fidélité et les cartes de crédit co-brandées associées fonctionnent parfaitement ensemble, créant des expériences client améliorées et favorisant une forte fidélité à la marque.

Le Vietnam émerge comme un marché prometteur, avec un volume d'utilisateurs de cartes co-brandées en hausse.

De plus, un rapport de McKinsey prévoit que d'ici 2035, de nombreux citoyens vietnamiens rejoindront la classe moyenne mondiale, l'augmentation des revenus disponibles entraînant une augmentation de la consommation et offrant des opportunités substantielles pour les marques sur le marché vietnamien en pleine croissance.

De nombreuses entreprises vietnamiennes ont adopté cette tendance et se sont associées à des émetteurs de cartes pour introduire des cartes co-marquées.

Par exemple, Shopee, VPBank et Visa ont collaboré pour lancer leur première carte de crédit co-marquée au Vietnam en 2020, ce qui a permis à des millions d'utilisateurs de Shopee de vivre une expérience d'achat en ligne transformatrice.

"Au cours des quatre dernières années, notre partenariat a profondément transformé l'expérience d'achat en ligne de millions d'utilisateurs de Shopee via notre carte co-marquée. Cette collaboration a dépassé les attentes en offrant des avantages exclusifs et une commodité inégalée qui résonnent profondément auprès de nos clients", a déclaré Trân Tuân Anh, directeur exécutif de Shopee Vietnam.

"Nous recevons régulièrement des commentaires positifs sur le processus d'inscription transparent de la carte, les délais de traitement rapides et les fonctionnalités de sécurité robustes, qui ont tous contribué à une expérience d'achat plus rationalisée et plus sécurisée, et nous restons déterminés à fournir une valeur exceptionnelle et des solutions innovantes à nos clients à mesure que le commerce numérique continue d'évoluer", a-t-il déclaré.

Dung Dang, directeur national de Visa pour le Vietnam et le Laos, a déclaré : "Dans l'environnement commercial concurrentiel d'aujourd'hui, les entreprises qui utilisent efficacement les données pour ajouter de la valeur tout au long du parcours client ont plus de chances de réussir. Avec l'essor de l'hyperpersonnalisation, le co-branding offre un grand potentiel de marketing ciblé. Les consommateurs veulent des offres personnalisées. Dans le co-branding, les propositions de valeur génériques seront remplacées par des propositions plus pertinentes et hyperpersonnalisées. Cela permet aux marques de rencontrer les clients exactement là où ils se trouvent."

Lors de son récent Forum sur les comarques au Vietnam, Visa a déclaré que ses services de conseil et de consultation sont essentiels pour stimuler les acquisitions de portefeuilles de comarques grâce à une analyse approfondie des données de transaction et de la stratégie axée sur les données de VisaNet.

En outre, les services de conseil en marketing de Visa favorisent la croissance des programmes de comarques en mettant en œuvre des stratégies marketing efficaces et en diffusant une communication convaincante qui résonne avec les segments cibles et les propositions de valeur des produits, et en tirant parti de ses plateformes de parrainage et de ses partenariats exclusifs.

Particulièrement pour les marques qui cherchent à atteindre des publics cibles spécifiques tels que la génération Z, les amateurs de sport ou les PME, ces principes clés pour la croissance des comarques restent pertinents aujourd'hui.

L'adoption de secteurs verticaux et démographiques émergents et la compréhension de leurs besoins sont essentielles pour alimenter la croissance dans cet espace, selon Visa.

