Unitel, la coopération économique Vietnam - Laos toujours au bout du fil

Aujourd’hui, Unitel se distingue comme le leader des services de télécommunications et numériques au Laos, et figure parmi les plus grands contributeurs au budget national. Cette réussite lui a valu la reconnaissance des gouvernements vietnamien et lao, faisant de l’entreprise un modèle exemplaire de coopération économique.

Photo : VNA/CVN

Vêtue avec élégance, les cheveux relevés en chignon et un maquillage discret, Hongphachanh Phoumminh, propriétaire de la boutique Madam, s’adonne quotidiennement à des séances de vente en direct. Grâce à une connexion Internet stable, ses sessions captivent des centaines de spectateurs et génèrent des ventes significatives.

"Les achats en ligne deviennent de plus en plus courants. Pour ne pas être à la traîne, nous avons décidé de lancer la vente en ligne. Avant, les clients devaient se déplacer en magasin pour choisir leurs produits, mais maintenant, c’est beaucoup plus pratique: ils peuvent voir les articles lors des séances en direct, passer leurs commandes en ligne sans souci, et même négocier. Depuis que nous utilisons les services d’Unitel, les choses se passent beaucoup mieux: nos ventes ont augmenté et notre clientèle est devenue plus variée", confie Hongphachanh Phoumminh.

Aujourd’hui, 58% des consommateurs laotiens utilisent le réseau Unitel, leader incontesté du marché télécom au Laos. Créé en 2009 à la suite d’un joint-venture entre Viettel et Laos Asia Telecom, Unitel est entré sur le marché laotien avec une part modeste, alors que trois opérateurs majeurs – ETL, LTC, et Beeline – dominaient déjà le secteur depuis plus de dix ans. En seulement deux ans, Unitel a réussi à conquérir le marché et à s’imposer comme le principal fournisseur de services télécom au Laos.

À Vientiane, Phet Xaysongkham, 62 ans, échange avec sa fille via une connexion Internet et souligne la diversité ainsi que le rapport qualité-prix des forfaits proposés par Unitel. Selon lui, les utilisateurs de smartphones sont prêts à investir pour bénéficier de l’Internet haute vitesse de l’opérateur, qui répond à divers besoins allant de la communication au divertissement, en passant par les activités professionnelles.

"Après ma retraite, j’ai ouvert une petite épicerie où je vends aussi des cartes téléphoniques. Plusieurs entreprises et leurs employés viennent souvent acheter des cartes de Unitel. Je remarque que la plupart des gens ici utilisent ce réseau, et chez moi aussi, nous avons l’Internet d’Unitel, qui est rapide et fiable, avec très peu de coupures. Grâce à Unitel, je peux appeler ma famille, mes frères, mes sœurs et mes amis, même ceux qui habitent dans des zones où le signal est faible, notamment dans les régions éloignées", partage-t-il.

Aujourd’hui, Unitel domine 57% du marché grâce à un réseau qui s’étend jusqu’à chaque muong, une unité administrative comparable aux districts et communes au Vietnam. En moyenne, pour un million d’habitants au Laos, la densité de la fibre optique est 6,6 fois supérieure à la moyenne mondiale, permettant au Laos de se hisser parmi les pays d’Asie du Sud-Est offrant le meilleur accès à la 4G et à Internet haut débit.

Pionnier des services numériques, Unitel est devenu un partenaire stratégique du gouvernement laotien pour le déploiement de systèmes de gouvernance électronique, tels que le système de caractères laotiens, les plateformes d’apprentissage en ligne, la gestion de l’état civil, et les solutions de paiement électronique. Le portefeuille électronique U-money a notamment joué un rôle clé en facilitant l’accès à des options de paiement simples et sécurisées, tant en milieu urbain que rural. Grâce à son expansion continue, Unitel emploie aujourd’hui près de 27.000 personnes, un chiffre qui dépasse celui de toute autre entreprise au Laos, contribuant ainsi à la stabilité sociale du pays.

"On reconnaît l’efficacité de Unitel au Laos parce qu’elle a un vrai impact, autant sur le plan économique que social. Cela aide aussi à resserrer les liens traditionnels entre le Vietnam et le Laos", a déclaré le général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Laos.

Unitel ambitionne de devenir le plus grand groupe économique du Laos d’ici 2025. Grâce à une stratégie commerciale astucieuse, cette entreprise, qui a débuté modestement, s’est imposée comme un acteur majeur du marché des télécommunications au Pays du Million d’Éléphants. Au-delà de son succès national, Unitel joue un rôle crucial dans la valorisation de la marque vietnamienne à l’international et contribue à renforcer la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale.

VOV/VNA/CVN