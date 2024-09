Le dirigeant Tô Lâm adresse sa sympathie aux personnes touchées par le typhon Yagi

Au nom du Parti et de l'État, le dirigeant Tô Lâm a adressé sa sincère sympathie et ses condoléances aux familles des victimes, en particulier à celles des morts dans le typhon et les crues. Il a apprécié les efforts des comités du Parti, des autorités à tous les niveaux, des forces armées et du peuple du pays, en particulier les gestes nobles qui démontrent profondément le compatriotisme.

Il a appelé les comités du Parti et les autorités à tous les niveaux à se concentrer sur la mise en œuvre des plans et des solutions pour surmonter les conséquences du typhon Yagi, avec pour objectif principal d'assurer la sécurité des vies et des biens, de stabiliser de toute urgence la vie des personnes touchées par le typhon et de poursuivre les activités économiques et autres activités quotidiennes. Il leur a également demandé de mettre en œuvre rapidement et efficacement les politiques appropriées pour les cadres, les soldats des forces armées et les civils qui se sont héroïquement sacrifiés et ont été blessés en participant au secourisme, au sauvetage et au soutien des personnes lors du typhon et des crues.

La priorité immédiate est de sauver des vies, en veillant à ce que personne n’ait faim, ne manque de vêtements ou n’ait nulle part où vivre, d’accéder aux zones isolées, d’évacuer les personnes des zones dangereuses, de veiller à ce que les malades reçoivent des médicaments et des traitements, que les enfants puissent aller à l'école..., de renforcer le travail de maintien de l'ordre et de la sécurité, de traiter strictement les actes générateurs d'insécurité et de désordre, ainsi que les pratiques malsaines liées au soutien et à l’indemnisation, de mobiliser la participation de l’ensemble de la société pour aider les populations à surmonter les conséquences du typhon et des crues.

Le dirigeant To Lâm a également appelé le milieu des affaires, les philanthropes et les Vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays à fournir le soutien aux sinistrés.

Il s’est déclaré convaincu que tout le peuple et toute l’armée, sous la direction du Parti, promouvraient fortement le patriotisme et l'esprit “d'autonomie, de confiance en soi, d'autonomie, de résilience et de fierté nationale”, pour surmonter rapidement les conséquences du typhon et stabiliser rapidement la vie de la population.

Il a demandé aux comités du Parti et aux autorités de niveau central au niveau local de tirer des leçons et de proposer des tâches et des solutions pour minimiser les dommages causés par les catastrophes naturelles dans les temps à venir.

