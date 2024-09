De nombreuses incitations au banquet des billets d'avion Vietjet le 9 septembre

Pendant le "jour d'or", de 0h00 à 23h59 le 9 septembre 2024, les passagers saisissant le code promotionnel VJ99 lors de la réservation de billets sur le site www.vietjetair.com et sur l'application Vietjet Air bénéficieront immédiatement d'une réduction de 99% sur les tarifs Eco. Réservez dès maintenant vos billets d'avion avec Vietjet pour profiter de la joie de voyager autour du Vietnam et du monde, et ce pour des vols allant du 1er janvier au 22 mai 2025.

Photo : Vietjet/CVN

Les passagers voyageant avec Vietjet peuvent facilement rechercher des billets promotionnels via les applications Zalo et Whatsapp. Cette compagnie aérienne de nouvelle génération a également élargi son réseau de vols nationaux et internationaux pour profiter des festivals de printemps à travers l'Australie, des chefs-d'œuvre de l'Inde, des automnes vibrants en Chine, au Japon ou en République de Corée...

Les passagers voyageant avec Vietjet se sentiront en sécurité grâce à l'assurance voyage Sky Care gratuite. Ils auront la possibilité de gagner des points pour échanger des cadeaux et de participer à la loterie avec le programme de fidélité Vietjet SkyJoy, tout cela à bord d'avions modernes et respectueux de l'environnement, avec un équipage professionnel.

De plus, ils pourront déguster une délicieuse cuisine vietnamienne et internationale, avec des plats prestigieux tels que le pho Thìn, le bánh mì (sandwich) vietnamien, et même assister à des programmes culturels et artistiques à 10.000 m d'altitude !

Minh Thu/CVN