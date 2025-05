VinSpeed propose d'investir dans le projet de train à grande vitesse Nord-Sud

VinSpeed - une nouvelle entreprise membre de Vingroup - propose d'investir dans la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud avec un investissement total d'environ 67 milliards de dollars. L'entreprise prévoit de démarrer les travaux avant décembre 2026 et d'exploiter l'intégralité de la ligne avant décembre 2030.

Photo : DFF/CVN

VinSpeed - Société par actions pour l’investissement et le développement du train à grande vitesse (VinSpeed High-Speed Rail Investment and Development JSC) – est une entreprise fondée début mai par Vingroup. Elle a proposé d’investir environ 67 milliards de dollars dans la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, soit l’équivalent d’environ 14% du PIB du Vietnam à la fin de 2024. L’entreprise a suggéré que l’État lui accorde un prêt sans intérêt couvrant 80% de ce montant.

Son directrice générale-adjointe Dào Thùy Vân affirme que Vingroup considère ce projet comme un "engagement pour plusieurs décennies". Elle précise qu’avec ce montage financier, l’État ne contribuerait pas directement à 100% du capital. VinSpeed assumera 20% du total des investissements et paiera intégralement les intérêts sur cette part. De plus, l’entreprise remboursera la totalité du prêt public sur une période de 35 ans, bien que des experts estiment que la période d'amortissement pourrait atteindre 70 ans.

"Si le projet est confié à VinSpeed, le budget de l’État ne subira pas ces pressions financières", déclare-t-elle.

Une autre proposition de VinSpeed qui a attiré l’attention est l'exploitation des terrains autour des gares pour développer des zones urbaines.

Pour garantir la transparence, maître Truong Thanh Duc, directeur du Cabinet d'avocats ANVI, estime que l'État devrait définir des critères d’évaluation rigoureux : capital effectivement apporté, plan financier détaillé, engagement de responsabilité clair, et mécanisme de gestion des risques.

Un conseil d’expertise indépendant, composé de spécialistes, de représentants ministériels et d’organisations professionnelles, pourrait être institué afin d’évaluer les aspects techniques, financiers et environnementaux du projet, ainsi que la capacité de l’investisseur.

Lors d'une réunion le 20 mai à Hanoï avec les autorités, consacrée à l'examen et à l'évaluation des travaux sur les lignes ferroviaires à grande vitesse Nord-Sud, Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, et celles reliant le Vietnam à la Chine, le ministère de la Construction a demandé à l'entreprise de peaufiner son dossier de demande d'approbation de la politique d'investissement du projet. Il est notamment nécessaire de clarifier la faisabilité, le calendrier de progression et l'efficacité de l'investissement.

Câm Sa/CVN