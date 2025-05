Renforcer le partenariat entre acteurs du tourisme Vietnam - Russie

Photo : Saigontourist/CVN

L’événement était organisé conjointement par le ministère vietnamien des Finances et le ministère russe du Développement économique, avec la présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ainsi que d’une délégation de travail composée de dirigeants ministériels, de représentants de secteurs économiques et d’entreprises des deux pays, actifs dans les domaines du tourisme, des minéraux, du pétrole et du gaz, des textiles, des énergies renouvelables, de l’économie circulaire, du développement vert et de la transformation numérique.

Lors de ce forum, un protocole d’accord a été signé entre le groupe Saigontourist, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et le voyagiste russe Amparus Tour. Un second protocole a également été conclu entre Saigontourist, Vietnam Airlines et l’Union russe des expositions et des foires (RUEF).

Ces accords visent à développer et promouvoir le transport aérien et maritime, les services de voyage, les technologies de service et les solutions MICE, afin de répondre aux besoins des clients vietnamiens et russes. Les parties signataires se sont également engagées à renforcer la promotion du tourisme entre les deux pays, tout en mettant en avant l’image de marque de Saigontourist et de ses partenaires sur les deux marchés.

Ils visent également à développer et à exploiter conjointement des produits attractifs, tout en proposant des forfaits promotionnels spéciaux aux touristes vietnamiens et russes. Par ailleurs, il permettra d’organiser des programmes d’enquête (Famtrip) au Vietnam et en Russie pour les agences de voyages, les médias et les délégations importantes.

Des opportunités à exploiter

Le 11 mai, la délégation de Saigontourist a tenu une réunion pour discuter des modalités spécifiques de coopération avec Amparus Tour. Elle a également examiné les infrastructures portuaires ainsi que la flotte maritime et fluviale du groupe Mosturflo.

Photo : CTV/CVN

Le programme de promotion du tourisme vietnamien en Russie pour 2025 et la cérémonie d’annonce du vol direct Hanoï-Moscou, organisés le 9 mai dans la capitale russe, ont été mis en place par Saigontourist en coopération avec Vietnam Airlines, à l’occasion de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Le président de Saigontourist, Pham Huy Binh, a exprimé son espoir que ces efforts promotionnels permettront au groupe de réaliser de nouvelles percées pour attirer les touristes du marché russe, à la fois traditionnel et prometteur, tout en renforçant les relations de coopération amicale entre le Vietnam et la Russie.

Le programme de promotion du tourisme vietnamien en Russie s’inscrit parmi les initiatives majeures de Saigontourist, succédant à de nombreux événements internationaux menés avec succès ces dernières années. Il a pour objectif de promouvoir l’image du tourisme vietnamien auprès des amis internationaux, contribuant ainsi au développement du secteur touristique à Hô Chi Minh-Ville et dans l’ensemble du Vietnam.

Photo : Saigontourist/CVN

Truong Giang-Hoàng Hà/CVN