VinFast agit pour un avenir vert

Afin de permettre à chacun d’accéder plus facilement aux véhicules électriques à des prix avantageux, favorisant ainsi une transition écologique forte et la réduction de la pollution, VinFast lance la 3ᵉ édition de sa campagne "L’esprit vietnamien intense - Pour un avenir vert", accompagnée d’une série d’incitations d’une valeur de plusieurs milliers de milliards de dôngs.

Dans cette 3ᵉ édition, une remise de 4% est appliquée à tous les clients achetant une voiture ou une moto électrique VinFast. Cette offre élargit le programme de fidélité existant, autrefois réservé aux fonctionnaires, aux employés d’entreprises et aux partenaires de VinFast.

À partir du 22 mai 2025, tous les citoyens vietnamiens seront considérés comme clients fidèles de VinFast et bénéficieront automatiquement d’une réduction de 4% sur l’achat de véhicules électriques (voitures et motos).

Concernant les motos électriques, VinFast ne se contente pas d’appliquer cette réduction : le constructeur baisse significativement les prix de vente afin que tous les modèles soient moins chers que leurs équivalents à essence. Après application de la remise de 4%, les nouveaux tarifs seront inférieurs de 15 à 20% par rapport aux anciens prix (selon le modèle).

Avantage pour les particuliers et les professionnels

Tous les clients ayant acheté une moto électrique entre le 1ᵉʳ janvier 2025 et le 21 mai 2025 recevront l’équivalent de la différence de prix sous forme de points VPoint sur l’application VinClub. Ces points peuvent être utilisés pour acheter facilement des produits et services de l’écosystème Vingroup ou chez des partenaires comme Shopee.

Pour les personnes utilisant une moto électrique VinFast à des fins professionnelles (transport de marchandises ou de passagers), la société GSM (Green and Smart Mobility), partenaire stratégique de VinFast, propose une offre exceptionnelle et inédite dans le cadre de la campagne.

Dès le 22 mai 2025, tout propriétaire de moto électrique VinFast enregistré sur la plateforme Xanh SM Platform pour une activité de transport bénéficiera d’un partage de revenus allant jusqu’à 90% la première année, puis 85% durant les deux années suivantes - un taux particulièrement compétitif dans le secteur des plateformes de transport.

Pour répondre aux besoins spécifiques de ce groupe de clients, VinFast lance une version spéciale Evo Grand de sa gamme Evo, dotée d’une selle allongée et de deux batteries amovibles, pour faciliter la recharge et offrir une autonomie accrue.

Le prix du VinFast Evo Grand (batterie incluse) est fixé à 21 millions de dôngs. Les clients peuvent acheter une seconde batterie pour seulement 5 millions de dôngs.

Nguyên Viêt Quang, vice-président et directeur général de Vingroup, a déclaré : "Face à la grave pollution de l’environnement, dont la principale cause est constituée par les émissions des véhicules utilisant des énergies fossiles, nous avons décidé de lancer la 3ᵉ édition de la campagne +Esprit vietnamien intense - Pour un avenir vert+, afin de réagir de manière déterminée et de reconquérir un ciel bleu pour nous et nos enfants. Nous espérons que les organisations et toutes les couches de la société se joindront à nous, en agissant ensemble pour construire un environnement de vie plus sain pour tous".

Huit ans après sa création, VinFast s’est imposée comme le leader du marché automobile vietnamien, devenant la seule marque vietnamienne cotée au NASDAQ (États-Unis) et également le premier constructeur au monde à opérer une transition complète vers l’électrique, participant activement à la révolution verte mondiale.

La 3ᵉ édition de la campagne "Esprit vietnamien intense - Pour un avenir vert" marque une étape ambitieuse et décisive : elle rend les véhicules électriques plus accessibles au grand public tout en accélérant la transition vers des moyens de transport durables.

C’est aussi un appel puissant à l’ensemble de la population à agir concrètement pour l’avenir du pays, en contribuant à l’essor d’une ère nouvelle, plus verte et plus prospère.

Texte et photo : Minh Thu/CVN