VietJet : mise en vente des billets de vol de Hanoï à Chengdu et Xi'an à prix cassés

Le 20 mai, à l'occasion de la saison de tourisme estival, la compagnie aérienne vietnamienne VietJet a officiellement mis en vente des billets de vol pour un nouvel itinéraire depuis Hanoï à destination de Chengdu et Xi'an (Chine), à des prix très attractifs, dès zéro dông (hors taxes et frais).

Photo : VJ/CVN

Ces billets promotionnels sont disponibles sur le site Internet de Vietjet : www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air.

Exploration estivale de Xi'an et Chengdu

Avec les nouvelles lignes aériennes de VietJet, cet été, les passagers et les touristes sont libres d'explorer la beauté de la ville de Xi'an et d’admirer le "trésor national" de Panda à Chengdu.

Ainsi, à partir du 1er juillet prochain, les vols reliant la capitale Hanoï et Chengdu opéreront officiellement de l'aéroport international de Nôi Bài à 21h10 tous les lundis, mardis, jeudis et samedis pour atterrir à l'aéroport international de Chengdu Shuangliu à 00h15 le lendemain (heure locale). Dans l’autre sens, le vol partira de Chengdu à 01h15 tous les mardis, mercredis, vendredis, dimanches, pour un atterrissage à Hanoï à 02h25 le même jour.

La ligne Hanoï - Xi'an commencera également à fonctionner à partir du 6 juillet prochain, avec des vols au départ de la capitale vietnamienne à 21h25 tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches qui atterriront à l’aéroport international de Xi'an Xianyang à 01h10 le lendemain (heure locale). Les vols au départ de Xi'an décolleront quant à eux à 02h10 tous les lundis, mardis, jeudis et samedis et atterriront à Hanoï à 04h10 le même jour.

Xi'an est une ville patrimoniale de la Chine, capitale de 13 anciennes dynasties chinoises, avec des œuvres architecturales célèbres telles que l'ancienne ville de Ch'ang-an et le tombeau du roi Qin Shi Huang, entre autres. Chengdu, capitale du Sichuan, est quant à elle célèbre pour sa cuisine unique, sa réserve nationale de panda et ses beaux paysages du patrimoine mondial de la Vallée de Jiuzhaigou.

Photo : VJ/CVN

Hanoï est également prête à accueillir les touristes étrangers, y compris les Chinois, avec une cuisine diversifiée. De là, les touristes peuvent facilement partir à la découverte de destinations exceptionnelles telles que les provinces de Ninh Binh ou Sa Pa, et sont également commodément connectées à l'international grâce au large réseau de vols de VietJet.

Avec les nouveaux itinéraires, voyagez en toute tranquillité en souscrivant à l’assurance SKYCare gratuite et profitez d'offres spéciales avec le programme de fidélité VietJet Skyjoy. Avec Vietjet, parcourez le monde à bord d’une flotte moderne et respectueuse de l'environnement encadrés par une équipe professionnelle et dévouée. Sur les vols de Vietjet, les passagers apprécient la quintessence de la cuisine vietnamienne (pho Thin, bánh mì vietnamien...) et de nombreux programmes audiovisuels uniques à 10.000 m d’altitude.

Tân Dat/CVN