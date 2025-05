Vietjet : Des promotions estivales et un partenariat K-Pop

>> Billets d'avion et 40 kg de bagages gratuits : l'été s'envole avec Vietjet

>> Vietjet : grande promotion pour l'été 2025

>> VietJet : mise en vente des billets de vol de Hanoï à Chengdu et Xi'an à prix cassés

En juin, Hanoï accueillera le très attendu méga concert K-pop K-Star Spark, avec Vietjet comme fier partenaire aérien officiel. Dans cette ambiance effervescente qui s'apprête à recevoir des stars comme G-Dragon, CL et d'autres artistes préférés des fans au Vietnam, Vietjet lance sa promotion "Il est 12 heures, envolez-vous avec Vietjet !". Cette offre propose des millions de billets à partir de 0 dông, disponibles tous les jours de 12h00 à 14h00 sur le site web et l'application mobile de Vietjet Air.

Photo: Vietjet/CVN

Un acteur majeur de l'aviation régionale

Vietjet, compagnie aérienne innovante, a non seulement révolutionné le secteur aéronautique vietnamien, mais s'est également imposée comme un pionnier dans la région et à l'international. Membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) et détentrice de la certification IOSA (IATA Operational Safety Audit), Vietjet est la plus grande compagnie aérienne privée du Vietnam. Elle a obtenu la note maximale de 7 étoiles en matière de sécurité, décernée par airlineratings.com, le seul site web mondial d'évaluation de la sécurité et des produits.

Truong Giang/CVN