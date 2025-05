Le Vietnam invité à se transformer et à collaborer face aux mutations du commerce mondial

Pour survivre et prospérer dans l'économie mondiale volatile d'aujourd'hui, les entreprises doivent accélérer leur transformation, renforcer leur compétitivité, diversifier leurs marchés d'exportation, améliorer leur transparence, favoriser la collaboration et exploiter le vaste potentiel du marché intérieur, selon un forum organisé à Hô Chi Minh-Ville le 21 mai.

S'exprimant lors du Forum des Pdg 2025 sur le thème "Solutions pour permettre aux entreprises d'accroître leurs parts de marché dans un contexte de guerres commerciales", Pham Binh An, directeur adjoint de l'Institut d'études du développement de Hô Chi Minh-Ville (HIDS), a présenté une analyse approfondie des mutations actuelles de la structure du marché mondial.

Il a souligné que les politiques américaines, telles que les droits de douane réciproques et les incitations à rapatrier la production industrielle, ont contribué à la fragmentation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les stratégies de "friendshoring" et de "nearshoring" adoptées par les États-Unis et l'UE accélèrent la délocalisation de la production hors de Chine, créant ainsi des opportunités pour le Vietnam. Cependant, ces évolutions exposent également le Vietnam au risque d'être accusé de "fraude douanière", notamment lors de récentes enquêtes commerciales.

Les nouvelles barrières non tarifaires, notamment le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), la Loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (UFLPA) et le renforcement des exigences de traçabilité, devraient avoir de lourdes conséquences sur des secteurs d'exportation clés comme le textile et la chaussure. Cependant, les entreprises nationales manquent souvent des capacités financières et managériales nécessaires pour se conformer pleinement à ces réglementations, a-t-il déclaré.

De plus, la forte dépendance du Vietnam aux investissements directs étrangers (IDE) pour ses exportations limite l'autonomie des entreprises nationales. Face à ces défis, An a souligné que les entreprises nationales, dont beaucoup ont une capacité financière limitée, ont un besoin urgent de politiques de soutien opportunes pour maintenir leur production.

D'autre part, il a suggéré aux entreprises de renforcer proactivement leurs capacités de conformité et de traçabilité, ainsi que de réévaluer et de repositionner leurs marchés d'exportation cibles.

Nguyên Ngoc Hoà, président de l'Union des associations professionnelles de Hô Chi Minh-Ville, a fait écho à ces préoccupations, évoquant les défis sans précédent auxquels les entreprises sont actuellement confrontées.

Il a souligné qu'entre 2022 et 2024, le nombre d'entreprises quittant le marché a augmenté de façon constante. Fait alarmant, rien qu'au cours des quatre premiers mois de 2025, le nombre de fermetures d'entreprises avait déjà atteint près de la moitié du total de 2024, la plupart étant des petites, micro et moyennes entreprises.

Alors que le chiffre d'affaires à l'exportation au cours des quatre premiers mois de 2025 a dépassé 102 milliards de dollars, en hausse de plus de 10% sur un an, de nombreux produits d'exportation clés risquent de ne plus recevoir de nouvelles commandes après juin 2025, a-t-il déclaré.

"Les consommateurs continuent de restreindre leurs dépenses. Au-delà de la baisse des commandes, le plus inquiétant est la réduction de l'accès aux marchés internationaux. Cela érode les flux de trésorerie et menace la survie des entreprises", a déclaré Nguyên Ngoc Hoa.

Parallèlement, les politiques commerciales internationales évoluent rapidement et de manière imprévisible, ce qui accroît l'incertitude pour les exportateurs. Il a averti qu'à partir de 2026, l'application officielle du CBAM devrait entraîner une hausse des coûts des entreprises.

Les entreprises devront investir dans des mesures de conformité telles que la vérification de la traçabilité et les systèmes de données environnementales. Les entreprises qui manquent de capacité d'adaptation perdront progressivement en compétitivité, tant en termes de prix que de délais de livraison, a-t-il ajouté.

Pour améliorer la compétitivité des entreprises, Nguyên Ngoc Hoà a souligné la nécessité de proposer des politiques de soutien financier aux PME.

En outre, il a suggéré d'organiser régulièrement des forums public-privé afin de résoudre les obstacles rencontrés par certains secteurs, de renforcer les liens entre les petites entreprises et les entreprises d'investissement direct étranger (IDE) au sein de la chaîne d'approvisionnement nationale, et de mettre en place des systèmes de notation de crédit ouverts pour améliorer l'accès aux prêts non garantis.

Le Dr Cân Van Luc, économiste en chef à la BIDV et membre du Conseil consultatif économique du Premier ministre, a souligné que le secteur privé représente actuellement près de 99% des entreprises du pays, contribue à plus de 50% du PIB et fournit 82% des emplois.

Plusieurs grandes entreprises et sociétés de secteurs clés ont réussi leur expansion internationale. Cependant, la taille globale des entreprises nationales reste modeste, avec des limites en termes de compétitivité, de qualité de la main-d'œuvre, de capacités technologiques et de participation aux chaînes de valeur mondiales.

Il a souligné l'importance de la mise en œuvre de la Résolution 68-NQ/TW sur le développement du secteur privé, qui vise à améliorer l'accès au foncier, au financement et à des ressources humaines de qualité.

Le Dr Luc a également conseillé aux entreprises d'adopter une approche durable et à long terme. Cela comprend l'intégration des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la stratégie d'entreprise, l'amélioration de la compétitivité grâce à la transformation numérique et à l'innovation verte, le maintien de la conformité légale et le respect de normes éthiques élevées.

Bùi Ta Hoàng Vu, directeur du Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a encouragé les entreprises à tirer pleinement parti des accords de libre-échange existants, encore sous-exploités.

Du point de vue de la gestion de l'État, il a exprimé l'espoir que les entreprises exploiteraient plus efficacement ces accords et fourniraient des retours aux décideurs politiques afin de contribuer à l'amélioration de l'environnement réglementaire.

Outre les exportations, Bùi Ta Hoàng Vu a appelé les entreprises à exploiter un marché intérieur de plus de 100 millions de personnes, dont le pouvoir d'achat est en hausse. Il a également plaidé pour un renforcement des liens régionaux, des zones d'approvisionnement en matières premières aux marchés finaux, afin de consolider les chaînes de valeur nationales et de réduire la dépendance aux importations.

Le forum était organisé conjointement par le journal Sai Gon Giai Phong, HUBA et HIDS.

