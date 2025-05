Sun Group autorisé à créer une autre compagnie aérienne

Photo : VNA/CVN

Conformément à la décision n°979/QĐ-TTg, l'investisseur du projet est la SARL Sun Phu Quoc Airways, une société affiliée à Sun Group.

Sun Phu Quoc Airways prévoit de constituer une flotte de 31 avions d'ici 2030. Le capital total investi dans le projet s’élève à 2.500 milliards de dôngs (environ 98,81 millions de dollars).

L’objectif du projet est de créer une compagnie aérienne assurant le transport commercial de passagers, combinant le modèle de vols réguliers et de vols charter à destination de centres touristiques et d’affaires au Vietnam et à l’international, notamment vers des îles touristiques renommées et des pôles financiers et commerciaux dynamiques.

La création de cette compagnie vise à faciliter l'accès des touristes du monde entier à l'île de Phu Quôc, de manière plus simple et pratique. L'approbation officielle de la politique d'investissement de Sun Phu Quoc Airways par le Premier ministre représente une étape majeure pour l'aviation civile vietnamienne et le développement touristique de l'île de Phu Quôc. Aux côtés des autres compagnies aériennes, Sun Phu Quoc Airways contribuera à renforcer l'attractivité de Phu Quôc auprès des touristes nationaux et internationaux.

La compagnie prévoit de lancer ses premiers vols au quatrième trimestre 2025, reliant Phu Quôc aux principaux centres économiques et touristiques du pays et de l'étranger. À noter que Sun Group exploite déjà Sun Air, une compagnie aérienne haut de gamme spécialisée dans les services de location de jets privés personnalisés pour une clientèle haut de gamme.

VNA/CVN