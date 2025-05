Billets d'avion et 40 kg de bagages gratuits : l'été s'envole avec Vietjet

>> Vietjet inaugure deux lignes aériennes reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Côn Dao

>> Vietjet lance deux nouvelles liaisons vers Nagoya et Fukuoka

>> Vietjet ouvre deux nouvelles lignes aériennes vers le Japon

Les passagers voyageant entre le Vietnam et l'Australie bénéficieront de 40 kg de franchise bagage, tandis que ceux entre le Vietnam et l'Inde, la Chine, Hong Kong et Taïwan (Chine), le Japon, la République de Corée et les pays d'Asie du Sud-Est pourront enregistrer jusqu'à 20 kg sans frais.

Photo : Vietjet/CVN

Réservez dès aujourd'hui pour profiter de vols estivaux agréables à bord d'une flotte moderne et économe en carburant, avec un équipage professionnel et attentionné ! Savourez la quintessence de la cuisine vietnamienne en plein ciel : pho Thin, bánh mì (sandwich vietnamien), café au lait glacé… Sans oublier des programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude.

Cette promotion est valable pour toute réservation ou modification de billet effectuée jusqu’au 31 mai 2025, pour des vols programmés jusqu’au 31 juillet 2025, via tous les canaux de vente officiels de Vietjet dans le monde.

Et ne manquez pas l’opération "12h00, c’est l’heure de Vietjet !", tous les jours de 12h00 à 14h00, pour dénicher des billets à 0 dông sur www.vietjetair.com ou via l’application mobile Vietjet Air.

Voyagez avec Vietjet, plongez dans un été vibrant en Asie du Nord-Est et du Sud-Est, explorez l'Inde enchanteresse ou accueillez un automne romantique en Australie.

Un monde inspirant vous attend, à portée de vol !

Truong Giang/CVN