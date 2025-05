Les investissements directs étrangers continuent d'affluer vers le Vietnam

Ces chiffres soulignent la position croissante du Vietnam comme destination d'investissement mondiale de premier plan, notamment dans un contexte de mutation des chaînes d'approvisionnement mondiales et de tendance croissante à la délocalisation des capitaux.

Selon le Dr Cân Van Luc, membre du Conseil consultatif du Premier ministre, Singapour est actuellement en tête des 60 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 1,6 milliard de dollars, soit 28,6% des nouveaux capitaux enregistrés. Il est suivi par la Chine, qui a investi 1,52 milliard de dollars et le Japon, avec 573,2 millions de dollars. Le secteur manufacturier représente 81% des décaissements, ce qui s'inscrit clairement dans la politique vietnamienne visant à attirer les investissements dans les secteurs de haute technologie et à valeur ajoutée.

Au-delà de l'augmentation du volume d'investissement, les économistes constatent également une amélioration de la qualité des IDE. Plusieurs projets d'envergure ont été lancés depuis début 2024 tels que l'usine de fils synthétiques Colourful Nylon Fiber à Tây Ninh, la centrale électrique à biomasse Erex, à Tuyên Quang, le centre logistique Sembcorp SIS Dinh Vu (2e phase) à Hai Phong et l'usine de batteries Mustang à Long An. Ces projets couvrent divers secteurs, des énergies renouvelables et des industries auxiliaires à la logistique et aux matériaux avancés.

À Hô Chi Minh-Ville, plus de 13.600 projets d'IDE sont toujours actifs, représentant plus de 32% du total du pays et environ 11,7% de l'ensemble des capitaux d'IDE enregistrés. La ville planifie activement 14 nouveaux parcs industriels, couvrant une superficie totale de plus de 3.800 ha, conçus autour de modèles de développement modernes, écologiques, de haute technologie et spécialisés.

Gabor Fluit, président de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham), a souligné que le Vietnam demeure l'un des marchés à long terme les plus prometteurs de la région pour les entreprises européennes. L'indice de confiance des affaires (BCI) publié récemment par EuroCham est remonté à 46,3 points.

Une enquête distincte de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) a révélé que plus de 56% des entreprises japonaises opérant au Vietnam prévoient d'accroître leurs investissements au cours des un à deux ans à venir. La stabilité des politiques gouvernementales et un fort soutien local sont des facteurs clés contribuant à la confiance continue des investisseurs japonais dans le marché vietnamien.

Nguyên Ngoc Hoa, président de l'Union des associations professionnelles de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que les succès du Vietnam en matière d'IDE sont étroitement liés à des réformes administratives solides. Celles-ci incluent la simplification des procédures d'investissement, l'adoption de plateformes numériques pour accélérer les processus de demande et la promotion active de politiques favorables aux investisseurs.

Le Dr Cân Van Luc a ajouté que le Vietnam continue de renforcer sa position grâce à la stabilité macroéconomique et aux réformes institutionnelles. Il a souligné l'approche stratégique en quatre volets du gouvernement, qui comprend la transformation numérique et le développement scientifique et technologique (Résolution 57), l'intégration économique internationale (Résolution 59), la réforme institutionnelle (Résolution 66) et le développement du secteur privé (Résolution 68).

Le gouvernement s'efforce également de résoudre 2.200 projets d'investissement public retardés, d'une valeur totale de près de 5.900.000 milliards de dôngs, soit environ 50% du PIB du pays.

Pour maintenir sa compétitivité à long terme, Gabor Fluit a souligné que le Vietnam doit continuer à simplifier les procédures administratives et à améliorer la qualité de la main-d'œuvre.

Avec une économie stable, des réformes ambitieuses et le soutien des autorités, le Vietnam consolide sa position comme destination phare des flux d'IDE à l'échelle mondiale.

