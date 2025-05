Les exportateurs se tournent vers le marché allemand face aux tarifs américains

Face à la pression tarifaire croissante des États-Unis, les entreprises vietnamiennes se tournent vers l’Allemagne, première économie européenne, réputée pour son fort pouvoir d’achat, son réseau de distribution moderne et son environnement commercial transparent et stable.

L’Allemagne est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE, après les Pays-Bas. La croissance des exportations vietnamiennes vers l’Allemagne est principalement tirée par les produits agricoles, les produits de la mer et l’électronique. Face à l’incertitude du commerce mondial, l’expansion du marché allemand est perçue comme un moyen pour les entreprises vietnamiennes de renforcer leur résilience.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, les deux pays, en tant que partenaires stratégiques de confiance, devraient renforcer leur coopération, notamment dans les secteurs commercial et économique. Il a souligné que l’agriculture, la pêche et l’environnement étaient des secteurs clés à fort potentiel.

Compte tenu de la complémentarité des économies des deux pays, le diplomate a appelé à une coordination politique plus étroite afin de stimuler les échanges commerciaux bilatéraux et de créer une plus grande place pour les produits de chaque pays sur le marché de l’autre.

"L’Allemagne, avec sa large base de consommateurs de haut niveau, est clairement positionnée pour devenir le premier marché d’exportation stratégique alternatif du Vietnam", a-t-il déclaré, ajoutant que l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) offre également aux deux parties des avantages tarifaires considérables.

Le Dr Per Brodersen, directeur de l’Alliance agroalimentaire allemande, a déclaré que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase avec un potentiel de croissance important en termes de production et de valeur des exportations. Il a vu de nombreuses opportunités de coopération dans les exportations de produits agricoles et de produits de la mer, soulignant la nécessité pour les deux parties de partager des informations sur les préférences des consommateurs, les exigences d’importation et les stratégies d’accès aux marchés.

Pour renforcer les échanges commerciaux bilatéraux, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Thanh Nam, a proposé que les associations industrielles allemandes organisent régulièrement des événements de réseautage avec les entreprises vietnamiennes. En contrepartie, les exportateurs vietnamiens augmenteraient leur participation aux foires commerciales, aux expositions et aux études de marché afin de mieux comprendre la demande allemande.

Il a également suggéré que les associations d’artisans des deux pays établissent des liens au sein de la chaîne d’approvisionnement afin de réduire les coûts logistiques et de maintenir la qualité des produits, de la ferme au rayon. Des joint-ventures plus solides dans la production et la transformation aideront les produits vietnamiens à se conformer aux normes d’importation et à pénétrer les circuits de distribution allemands, notamment les supermarchés et les entreprises vietnamiennes à l’étranger.

La conseillère commerciale du Vietnam en Allemagne, Dang Thi Thanh Phuong, a souligné que les produits exportés doivent être conformes aux nouvelles normes techniques de l’UE, notamment pour le bois, les vêtements, les textiles et les chaussures. Ces normes incluent la sécurité alimentaire, les restrictions chimiques, le marquage CE et la responsabilité sociale des entreprises.

Elle a également noté que les règles d’origine dans le cadre de l’EVFTA demeurent un défi. En cas de doute, les douanes allemandes peuvent exiger des importateurs qu’ils déposent une garantie de droits, qui est remboursée après vérification des documents d’origine.

Selon les données douanières vietnamiennes, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l’Allemagne a atteint 11,7 milliards de dollars en 2024, les exportations vietnamiennes totalisant 7,43 milliards de dollars. L’Allemagne est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, les produits agricoles représentant plus de 12% des exportations vers ce marché. Cependant, la part des produits biologiques reste modeste.

VNA/CVN