EVN soumet un modèle de tarification à deux composantes

Sous la direction du ministère de l'Industrie et du Commerce, l’Electricité du Vietnam (EVN) a finalisé le projet "Développement d'un système de tarification de l'électricité à deux composantes (prix de capacité et prix de l'énergie) et sa feuille de route pour sa mise en œuvre dans le secteur électrique vietnamien".

Le projet a été soumis au ministère pour examen et approbation afin de réaliser un calcul expérimental sur papier à partir d'octobre 2025.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de ce projet pilote, les clients industriels dont la consommation mensuelle moyenne d'électricité est d'au moins 200.000 kWh (sur la base de la moyenne des 12 derniers mois) achètent leur électricité directement auprès des unités membres d'EVN.

La simulation papier, utilisant des données réelles, constitue une étape préparatoire à la mise en œuvre du mécanisme de tarification de l'électricité à deux composantes prévu à l'article 50 de la loi révisée sur l'électricité de 2024.

Ce mécanisme remplacera progressivement la structure tarifaire de détail à une composante actuelle, garantissant ainsi la cohérence avec l'infrastructure technique du secteur de l'électricité, les cadres juridiques pertinents et la capacité d'adaptation des consommateurs au nouveau modèle tarifaire.

Le tarif de l'électricité à deux composantes comprend un prix de capacité et un prix de l'énergie. Ainsi, la facture d'électricité du client comprendra deux parties : une pour la capacité maximale utilisée, reflétant les coûts fixes de fourniture d'électricité, et une pour l'énergie réellement consommée, reflétant les coûts variables liés à la production, au transport et à la distribution.

Ce modèle encourage les clients à optimiser leur consommation d'électricité. À consommation totale d'énergie égale, ceux qui parviennent à réduire leur demande maximale (Pmax) paieront moins, tout en contribuant à la réduction de la capacité de pointe du système électrique. Cela contribue à une exploitation plus efficace du système, à une réduction des coûts d'investissement et à une utilisation plus rationnelle des ressources sociales.

Cette initiative concrétise l'article 50 de la loi révisée sur l'électricité de 2024, qui impose une transition vers une structure tarifaire transparente reflétant fidèlement le coût réel de l'approvisionnement en électricité et favorisant une utilisation efficace et économique de l'électricité.

Dans le cadre de ce mécanisme expérimental, les factures d'électricité des clients participants seront calculées selon un modèle de tarification expérimental à deux composantes, basé sur le prix de capacité (Cp x Pmax).

Ce prix reflète les coûts fixes du système électrique, correspondant à la consommation maximale du client au cours d'un mois donné, et le prix de l'énergie (Ca x Ap) : calculé sur la base de la consommation énergétique réelle, reflétant les coûts variables de production, de transport et de distribution d'électricité.

Ce principe encourage les clients à ajuster leurs programmes de production et à éviter les pointes de consommation excessives, réduisant ainsi la pression sur le réseau national, optimisant la production et les investissements dans le réseau, et améliorant l'efficacité économique et technique.

Pour le groupe de clients industriels sélectionnés pour le projet pilote papier, les compagnies d'électricité et les fournisseurs d'électricité d'EVN transmettront les résultats du calcul de la facture à deux composantes, ainsi que des comparaisons avec les factures actuelles à une composante. Cela permettra aux entreprises d'évaluer l'impact et de fournir un retour d'information avant la mise en œuvre officielle.

L'introduction du tarif d'électricité à deux composantes marque une réforme fondamentale de la feuille de route pour le fonctionnement d'un marché de détail de l'électricité concurrentiel. En reflétant avec précision les coûts fixes et variables, ce nouveau mécanisme incite les consommateurs à adapter leur consommation d'électricité, à investir dans des technologies économes en énergie et à optimiser l'efficacité de la production.

Il s'agit également d'un instrument politique important pour respecter les engagements du Vietnam en matière de réduction des émissions dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Le projet pilote papier de 2025 permettra non seulement à EVN et au ministère de l'Industrie et du Commerce d'affiner les formules, l'infrastructure de comptage et les systèmes de gestion des données, mais servira également de test de préparation des producteurs industriels, principaux consommateurs d'électricité du pays.

VNA/CVN