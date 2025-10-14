Vietnam : la confiance des entreprises européennes au plus haut depuis trois ans

La Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a dévoilé, mardi 14 octobre à Hô Chi Minh-Ville, les résultats de son rapport trimestriel sur l’indice de confiance des entreprises (BCI) pour le 3ᵉ trimestre 2025, révélant un optimisme marqué au sein de la communauté d’affaires européenne opérant dans le pays.

L’indice BCI s’est établi à 66,5 points au troisième trimestre, atteignant son plus haut niveau des trois dernières années et dépassant les niveaux prévalant avant les mesures de taxation réciproque entre les États-Unis. Cette performance illustre la résilience et la capacité d’adaptation des entreprises européennes face à un environnement économique mondial en mutation rapide.

Le rapport d’EuroCham ne se limite pas à la conjoncture macroéconomique : il met aussi en lumière les transformations structurelles qui redéfinissent progressivement l’environnement des affaires au Vietnam. Parmi les évolutions les plus notables figurent les réformes des politiques de visas et de permis de travail, l’essor des investissements verts et la numérisation des procédures administratives, autant de signaux qui confortent la vision des investisseurs européens d’un Vietnam à fort potentiel de croissance.

Selon Bruno Jaspaert, président d'EuroCham, Maintenir une confiance stable dans un monde incertain est remarquable, surtout dans un contexte de tensions géopolitiques, d’innovations technologiques et de défis climatiques redéfinissant les stratégies d’investissement et de commerce à l’échelle mondiale.

Le rapport révèle un sentiment d’optimisme soutenu : 80% des entreprises interrogées anticipent des perspectives favorables sur les cinq prochaines années, et 76% déclarent qu’elles recommanderaient le Vietnam comme destination d’investissement. Le pays conserve ainsi un attrait solide malgré les défis extérieurs.

L’intégration boursière du Vietnam est également saluée : la promotion de son marché de "frontière" à "marché émergent secondaire" par FTSE Russell renforce la crédibilité internationale du pays. Ce progrès, en cohérence avec l’indice BCI, confirme la confiance croissante des investisseurs étrangers dans le positionnement stratégique du Vietnam.

Sur l’année, près de 42% des entreprises s’attendent à ce que la croissance du PIB atteigne entre 8,3% et 8,5%, tandis que 23% restent neutres et 35% demeurent prudents.

D’après Thue Quist Thomsen, PDG de Decision Lab, "bien que la prudence marque encore les perspectives à court terme, l’enthousiasme s’affirme clairement pour l’avenir". Le rapport indique que 68% des entreprises anticipent une économie stable ou en amélioration au trimestre suivant, soit une hausse de 18 points par rapport au deuxième trimestre - un signe clair d’un regain de croissance attendu en fin d’année.

Le rapport BCI du 3e trimestre confirme une fois de plus que le Vietnam figure parmi les destinations les plus prometteuses pour les investisseurs européens en Asie. Toutefois, dans un monde de plus en plus instable, ce regain de confiance doit s’appuyer sur des réformes pragmatiques et une capacité d’adaptation durable. La communauté d’affaires souligne que la compétitivité à long terme du Vietnam dépendra avant tout de l’efficience de son administration et de la cohérence du cadre juridique entre provinces.

Les réformes administratives restent un défi majeur : 65% des entreprises estiment que les procédures trop complexes freinent encore leurs opérations, notamment celles liées à la taxe sur la valeur ajoutée (remboursements) et aux divergences locales d’interprétation des permis de travail.

Cependant, des avancées notables ont été enregistrées en août 2025, avec la publication de nouveaux décrets modernisant la réglementation sur les visas et les permis de travail : dépôt en ligne, réduction des exigences d’ancienneté pour les experts, extension des exemptions de permis pour certains profils et simplification générale des démarches administratives.

Le Vietnam a également élargi sa politique d’exonération de visa pour certaines catégories de ressortissants étrangers contribuant au développement socioéconomique, notamment pour 18 États de l’Union européenne, renforçant ainsi les échanges et la connectivité internationale.

Selon le rapport, 48% des entreprises déclarent que ces réformes ont déjà eu un impact positif sur leurs opérations, tandis que 42% jugent que les effets sont encore trop récents pour être appréciés pleinement. Malgré cela, certaines dispositions marquent un tournant vers un environnement commercial plus ouvert, en accord avec les recommandations d’EuroCham.

Bruno Jaspaert a par ailleurs insisté sur l’importance de la mobilité des talents et du transfert de compétences pour soutenir l’ambition du Vietnam de devenir une économie à haut revenu dans les décennies à venir. Les réformes en cours posent ainsi les fondations essentielles à la circulation fluide des compétences et à la stimulation de l’innovation dans le secteur privé vietnamien.

Pour Julien Guerrier, ambassadeur de l’Union européenne au Vietnam, "la trajectoire de croissance du Vietnam est impressionnante, mais le partenariat UE - Vietnam recèle encore un fort potentiel inexploré". Une régulation transparente, conforme aux normes internationales et fondée sur la concertation avec les acteurs économiques, est essentielle. Il a souligné que le rôle d’EuroCham, en tant que porte-voix des entreprises européennes, sera déterminant pour accompagner la transition verte et numérique du Vietnam, gage d’un développement durable et partagé.

