VinFast franchit le cap historique des 100.000 véhicules

En neuf mois, le constructeur vietnamien VinFast dépasse les 100.000 voitures électriques vendues, établissant un record sans précédent dans l’histoire de l’automobile vietnamienne.

Photo : CTV/CVN

Le 11 octobre, VinFast a annoncé avoir écoulé 103.884 véhicules électriques depuis le début de l’année, devenant ainsi la première marque automobile vietnamienne à franchir le seuil symbolique des 100.000 unités en seulement trois trimestres. Ce succès confirme sa position de leader incontesté sur le marché et son rôle moteur dans la transition vers la mobilité verte au Vietnam.

En septembre 2025, VinFast a vendu 13.914 véhicules, consolidant onze mois consécutifs en tête du classement national. Le modèle VF 3, domine les ventes avec 2.682 exemplaires écoulés sur le mois et 31.386 depuis janvier. Le VF 5 suit, avec 30.956 unités sur neuf mois, dont 3.847 livrées en septembre. Sa version optimisée pour les services de mobilité, le VF 5 Herio Green, enregistre 8.604 ventes cumulées.

Dans la catégorie des SUV, le VF 6 poursuit sa progression avec 14.425 véhicules écoulés, tandis que le VF 7, modèle C-SUV très prisé, atteint 5.877 ventes. Le Limo Green, un MPV 7 places dédié aux services professionnels, réalise une percée remarquable avec 2 120 livraisons en septembre, se hissant parmi les véhicules de service les plus vendus.

À l’approche du dernier trimestre 2025, VinFast renforce sa capacité de production dans ses usines de Hai Phong et Ha Tinh pour répondre à la demande croissante et soutenir son ambition d’exportation. L’entreprise prévoit de nouveaux records d’ici la fin de l’année, confirmant une trajectoire de croissance durable sur les marchés national et international.

''Derrière les plus de 100.000 voitures vendues se trouvent la confiance et le soutien de millions de clients'', souligne Dương Thị Thu Trang, vice-présidente des ventes et du marketing mondial. ''Nous continuerons à innover pour offrir davantage de valeur et accélérer la transition verte au Vietnam''.

Ce jalon marque non seulement la suprématie de VinFast sur le marché domestique, mais aussi le dynamisme de l’industrie automobile vietnamienne. En surpassant de grandes marques internationales, le constructeur s’impose comme symbole national et catalyseur de la démocratisation des véhicules électriques en Asie du Sud-Est.

Les experts estiment que ce seuil de 100.000 unités en neuf mois illustre un tournant : les voitures électriques s’imposent désormais comme un choix de consommation majeur au Vietnam. Ce succès ouvre la voie à une ère nouvelle pour le transport durable et rapproche le pays de son objectif de neutralité carbone.

My Lê/CVN