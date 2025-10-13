Renforcer la coopération entre les entreprises vietnamiennes et cambodgiennes

Le Forum des entreprises Vietnam - Cambodge 2025 s’est tenu à Hô Chi Minh-Ville à l’occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens (13 octobre) et du 72 e anniversaire de la Fête nationale du Cambodge (9 novembre). L’événement a été organisé par l’Association d’amitié Vietnam - Cambodge en coordination avec plusieurs institutions des deux pays.

Le forum a réuni Nguyên Thi Thanh, vice-présidente de l’Assemblée nationale (AN) et présidente de l’Association d’amitié Vietnam - Cambodge, des représentants du gouvernement vietnamien et cambodgien, des autorités locales frontalières et près de 80 entreprises des deux nations.

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Thi Thanh a souligné que la coopération bilatérale s'était renforcée ces dernières années dans de nombreux domaines, notamment l’économie, le commerce et l’investissement, contribuant à la stabilité régionale. Toutefois, elle a noté que le potentiel de coopération reste considérable, en particulier dans l’économie verte, les énergies renouvelables, l’agriculture technologique, le tourisme et le commerce. Elle a appelé les deux pays à exploiter pleinement ces opportunités pour concrétiser la vision stratégique de leurs dirigeants.

Elle a affirmé que le Vietnam favorise toujours un environnement propice aux entreprises cambodgiennes investissant au Vietnam et a espéré que le gouvernement cambodgien continuerait de soutenir les investisseurs vietnamiens au Cambodge, afin d’atteindre une croissance durable et mutuellement bénéfique.

Selon Neak Oknha Lav Kang, vice-président de la Chambre de commerce du Cambodge, ce forum offre une plateforme concrète pour promouvoir les produits et explorer de nouveaux partenariats d’affaires. Il a rappelé que les deux pays visaient un volume d’échanges bilatéraux de 20 milliards de dollars d’ici 2025.

Les participants ont échangé sur les opportunités d’investissement dans les secteurs de l’agriculture, de la transformation alimentaire, du tourisme, des infrastructures et des technologies. Un mémorandum d’entente a été signé entre la société Visan (Vietnam) et le groupe Degrand (Cambodge) dans le domaine de la production et de la distribution.

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyên Minh Vu, le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial et l’un des cinq principaux investisseurs du Cambodge, avec plus de 216 projets pour un capital de 3 milliards de dollars.

Lors du forum, plusieurs personnalités vietnamiennes et cambodgiennes ont reçu la médaille “Pour l’amitié Vietnam - Cambodge” pour leurs contributions au renforcement des liens entre les deux peuples.

