Saigontourist Travel ouvre une succursale à Vinh Long

Dans le cadre de son développement dans le Delta du Mékong, l'Agence de voyages Saigontourist Travel a inauguré le 30 septembre un bureau dans le quartier de Phuoc Hâu, province de Vinh Long, renforçant ainsi sa présence régionale et son réseau de services touristiques.

Photo : Saigontourits/CVN

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence des dirigeants du groupe Saigontourist et de Saigontourist Travel, des représentants du Comité populaire de la province de Vinh Long, du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, ainsi que de nombreux partenaires et clients.

“La nouvelle succursale Saigontourist Travel - Vinh Long contribuera à renforcer le réseau touristique solide que nous développons dans tout le Delta du Mékong. Elle permettra non seulement d’attirer davantage de touristes nationaux, internationaux et Vietnamiens d’outre-mer vers Vinh Long, mais aussi d’offrir aux clients locaux une gamme variée de circuits touristiques de qualité à travers le pays et à l’étranger, de façon pratique et rapide”, a souligné Nguyên Huu Y Yên, président du Conseil des membres de Saigontourist Travel.

Une offre diversifiée et adaptée

La présence de Saigontourist Travel à Vinh Long favorisera la mise en valeur des atouts touristiques spécifiques de la province ainsi que du cluster touristique côtier de l’est du Delta du Mékong. Les visiteurs pourront découvrir des expériences uniques et attrayantes : écotourisme dans les vergers, tourisme vert associé au tourisme communautaire, exploration culturelle et patrimoniale, ou encore découverte de villages artisanaux.

Les entreprises locales et régionales bénéficieront également d’un meilleur accès aux services MICE (tourisme d’affaires : événements, conférences, séminaires…), proposés de manière professionnelle et efficace.

Offres inaugurales exceptionnelles

Photo : Saigontourits/CVN

À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle antenne, Saigontourist Travel lance une campagne promotionnelle spéciale du 30 septembre au 7 octobre. Des circuits domestiques sont disponibles dans les trois régions du pays : de la baie de Ha Long aux rues anciennes de Hôi An, en passant par Nha Trang, le plateau de Dà Lat et l’île de Phu Quôc, avec des formules variées (détente, aventure, nature, tourisme vert, sports). À partir de 2.950.000 dôngs, avec des réductions allant jusqu’à 400.000 - 500.000 - 600.000 dôngs, et des avantages spécifiques pour les personnes âgées.

À cela s’ajoutent des circuits internationaux (plus de 30 programmes) incluant des croisières 5 étoiles. Des voyages à partir de 13.999.000 dôngs sont possibles, avec un pack de réductions exclusif de 10 millions - 5 millions - 3 millions - 2 millions - 1 million de dôngs, réservé aux clients lors de l’événement d’inauguration à Vinh Long.

Saigontourist Travel

Saigontourist Travel est une unité membre du groupe Saigontourist. C’est la seule agence de voyages à avoir été reconnue comme marque nationale par le gouvernement sans interruption depuis 2008.

Elle a eu l’honneur de recevoir de nombreuses distinctions, notamment : les Prix du tourisme du Vietnam décernés par l’Autorité nationale du tourisme, le Vietnam Golden Star pour les entreprises pionnières, la Marque d’Or de la ville de Hô Chi Minh, et ellle d’Entreprise Émérite de la ville de Hô Chi Minh pour la période 1975-2025.

Elle a obtenu la certification internationale Travelife Partner, affirmant son engagement pour le développement durable du tourisme, la protection de l’environnement et le respect des cultures locales. Ses programmes de “tourisme vert” se concentrent sur la minimisation de l’impact environnemental, le soutien aux communautés locales et la sensibilisation au tourisme responsable.

Minh Thu - Gia Hân/CVN