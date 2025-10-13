Course au vert : les marques se disputent la couronne écologique

La course au vert s’accélère dans l’industrie des biens de consommation. Pour répondre aux enjeux environnementaux et se démarquer sur un marché de plus en plus exigeant, les grandes entreprises misent sur les matériaux recyclés. Investissements massifs, innovation durable : la transition écologique devient un véritable levier de compétitivité.

>> Exposition internationale de technologies environnementales et de produits écologiques

>> Hanoï cherche à développer l’agriculture écologique liée au tourisme

>> Les ouvrages écologiques à l’honneur

Photo : TH/CVN

La Compagnie générale par actions de la bière, de l’alcool et des boissons rafraîchissantes (SABECO) a continuellement amélioré ses emballages, notamment en réduisant l'épaisseur des rouleaux de couvercles de canettes en aluminium de 0,245 à 0,240 mm, ce qui a permis de réduire le poids des canettes et des couvercles de 15% par rapport à 2019. Elle vise à ce que 100% de ses emballages soient réutilisables ou recyclables d’ici 2040. La transition vers un modèle d’emballage durable et circulaire présente non seulement des avantages environnementaux, mais ouvre également des opportunités stratégiques pour l’entreprise.

Des emballages écologiques

"D’un point de vue commercial, il s’agit d’un moyen de construire un avantage concurrentiel durable, car les consommateurs et les investisseurs privilégient de plus en plus les marques éco-responsables. Les emballages écologiques nous aident également à renforcer la confiance des clients, en particulier de la jeune génération", a dit un représentant de SABECO.

Lester Tan, directeur général de SABECO, a affirmé que le développement durable est la "boussole" qui façonne l’identité et la stratégie de son entreprise. "En gérant les ressources de manière responsable, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en mettant l’accent sur le développement des employés et de la communauté, nous sommes convaincus de continuer à bâtir un modèle de développement durable, générant des impacts positifs à long terme pour l'environnement et la société", a-t-il souligné.

Photo : PRO Vietnam/CVN

Pour sa part, le groupe suisse Nestlé, géant de l’agroalimentaire, a déclaré que 94% de ses enveloppes étaient désormais recyclables. Le produit laitier Milo, le café Nescafé, la sauce soja Maggi ou les barres et billes KitKat ont tous été innovés avec des matériaux plus respectueux de l’environnement.

"La bouteille Maggi a supprimé son film plastique rétractable, les capsules de café Nescafé ont réduit la couche de film, alors que La Vie a lancé des bouteilles d’eau en plastique recyclé", a indiqué un représentant du groupe Nestlé.

Un sursaut nécessaire pour avancer

Malgré une forte détermination, les entreprises se heurtent encore à de nombreux obstacles sur la piste écologique. Un représentant de SABECO a admis que l’optimisation de la conception pour répondre aux normes de recyclage tout en préservant la qualité et l’expérience produit est une question épineuse.

Du choix des matériaux au calcul du volume, en passant par la compatibilité avec les infrastructures de recyclage existantes, tout cela exige de l’entreprise des investissements importants en technologie et en coûts.

Photo : VNA/CVN

D’après Lê Anh, directeur du développement durable de Duy Tân Recycling, le prix du plastique recyclé est actuellement environ 30% supérieur à celui du plastique vierge, principalement en raison d’un tri inefficace des déchets à la source. Cela entraîne une augmentation des coûts de traitement et une baisse de la qualité des matières premières. Par conséquent, les entreprises souhaitant intégrer des matériaux recyclés à leur chaîne de production rencontrent également des difficultés pour équilibrer leurs coûts.

Partageant le même point de vue, un représentant de Sarl de l’industrie Dong-A a ajouté : "Le Vietnam ne dispose toujours pas d’un système de stations de récupération de matériaux répondant aux normes technologiques et de capacité. Les stations de tri permettent aux recycleurs comme nous d’accéder à des sources de ferraille de bonne qualité, ce qui contribue à réduire les coûts au traitement des intrants".

Cependant, l’industrie nationale du recyclage a montré des signes positifs depuis l’application de la responsabilité élargie des producteurs (REP). D’après la société Dong-A, suite à l’entrée en vigueur de cette politique, de nombreuses installations de recyclage ont abandonné l’utilisation de matériaux importés pour exploiter les sources de collecte nationales. Parallèlement, le processus de collecte est devenu progressivement plus transparent afin de respecter les réglementations légales et les normes d’intrants de l’industrie du recyclage.

"L’État doit mettre en place des politiques visant à promouvoir l’utilisation de matériaux recyclés, notamment en réglementant la proportion de composants recyclés dans les emballages, afin de garantir une sortie stable de produits recyclés", a proposé un représentant de la société Dong-A.

Selon un représentant de l’Organisation pour le recyclage des emballages du Vietnam (PRO Vietnam), pour que le marché du recyclage connaisse une véritable percée, de nombreuses solutions doivent être déployées simultanément. Le plus important est de promouvoir le tri des déchets à la source, contribuant ainsi à améliorer la qualité des matériaux recyclés récupérés et à réduire les coûts de sélection et de traitement des étapes suivantes. De plus, la communication et l’éducation de la communauté quant à l'importance environnementale du recyclage sont mises en avant. "L'État doit encourager la recherche et le développement (R&D) de nouvelles technologies de recyclage, contribuant ainsi à accroître la valeur et le taux de récupération des matériaux".

Quê Anh/CVN