La présidente de Vietjet rencontre la dirigeante de la Bourse de New York

Dans le cadre de son voyage de travail du président vietnamien Luong Cuong aux États-Unis, Nguyên Thi Phuong Thao, présidente de Vietjet et milliardaire vietnamienne, a effectué une visite à la Bourse de New York (NYSE), le plus grand et le plus ancien centre financier du monde.

Cette visite est intervenue peu après l’événement historique de Seattle, où Vietjet a officiellement réceptionné son premier Boeing 737 dans le cadre d’un contrat de 200 avions d’une valeur de 32 milliards de dollars - la plus importante commande aéronautique jamais conclue entre le Vietnam et les États-Unis.

Accueillie par Lynn Martin, présidente de la NYSE, Nguyên Thi Phuong Thao a souligné le développement remarquable du marché des capitaux vietnamien au cours des 30 dernières années, avec de nombreuses entreprises cotées à la HOSE, dont Vietjet et HDBank. Elle a exprimé son ambition de voir les entreprises vietnamiennes accéder à la scène mondiale, être présentes à la plus grande place boursière du monde à New York, élargir leurs canaux de financement international et affirmer la position du Vietnam sur la carte financière mondiale.

La NYSE gère actuellement environ 2.400 sociétés cotées pour une capitalisation totale de près de 29.000 milliards de dollars. Lynn Martin, la deuxième femme Présidente en plus de 300 ans d’histoire de la NYSE, a partagé les grandes étapes du développement du marché boursier new-yorkais et affirmé sa volonté d’accompagner les entreprises vietnamiennes, dont Vietjet et HDBank, en leur transmettant son expérience et en leur offrant les meilleures conditions pour explorer le marché des capitaux new-yorkais.



Dans son intervention, Mme Thao a déclaré : "Nous volerons bientôt vers les États-Unis et sommes très enthousiastes à l’idée d’explorer les opportunités de financement sur le marché des capitaux de New York - la plus grande bourse du monde. Ce n’est pas seulement l’aspiration de Vietjet et de HDBank, mais aussi le rêve de nombreuses entreprises vietnamiennes désireuses de s’intégrer pleinement à l’économie mondiale".

Actuellement, Vietjet et HDBank figurent toutes deux dans l’indice VN30, offrant une valeur durable aux investisseurs nationaux et étrangers. Avec une vision mondiale et une stratégie de développement durable, la perspective d’un futur financement à la NYSE – symbole du pouvoir financier mondial – constitue une étape majeure dans le parcours visant à affirmer la place des entreprises vietnamiennes sur la scène internationale.

Au cours de cette visite, la présidente de Vietjet a également participé à la cérémonie de clôture de la séance boursière à 16h00. À la clôture, le marché américain a enregistré une hausse de 48 points, marquant d’une empreinte particulière cette journée exceptionnelle.

