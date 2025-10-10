Petrovietnam : une croissance solide malgré un contexte mondial difficile

>> Petrovietnam célèbre ses 50 ans et reçoit l’Ordre du Travail de première classe
>> Petrovietnam - Vietcombank : un contrat de crédit pour un projet gaz-électricité
|Dans sa stratégie de développement à l’horizon 2030, Petrovietnam ambitionne de consolider sa position de leader au Vietnam.
|Photo : VNA/CVN
Sur cette même période, son chiffre d'affaires total est estimé à 795.000 milliards de dôngs, représentant 98% de l’objectif annuel et une progression de 7% sur un an. La contribution du groupe au budget de l'État s’élève à 109.000 milliards de dôngs.
Production en hausse dans tous les segments
La production de pétrole brut a atteint 7,37 millions de tonnes, dépassant de 20 % le plan fixé pour neuf mois. La production d’électricité s’établit à 23,92 milliards de kWh, en hausse de 15%.
Quant à la production pétrolière (hors la raffinerie de Nghi Son), elle a grimpé à 5,83 millions de tonnes, soit 15% de plus que les prévisions et une augmentation de 19% par rapport à 2024.
La production d’engrais urée s’est maintenue à un niveau élevé, avec 1,4 million de tonnes, tandis que celle des engrais composés NPK a bondi de 52%.
Résilience face aux défis mondiaux
Selon Petrovietnam, ces performances ont été obtenues dans un contexte particulièrement difficile, marqué par les tensions géopolitiques, la politique fiscale réciproque des États-Unis, les effets du changement climatique et la forte baisse des prix du pétrole brut.
Grâce à la mise en œuvre de solutions synchronisées et à la flexibilité de sa gestion, le groupe est parvenu à dépasser de nombreux objectifs en matière de production, d’activité et de finances.
Innovation et expansion internationale
Dans un marché énergétique mondial instable, Petrovietnam a optimisé les opérations de ses raffineries, usines d’engrais et centrales électriques, tout en renforçant la distribution de ses produits pétroliers et gaziers (GPL, GNL) et le développement de ses services pétroliers, au Vietnam comme à l’étranger.
Les revenus issus de la recherche scientifique et de l’innovation sont estimés à 6.100 milliards de dôngs. Le chiffre d'affaires provenant des activités internationales s'établit à 94.700 milliards de dôngs.
Contribution à la sécurité énergétique nationale
Le groupe veille à la sécurité et au bon fonctionnement de ses projets, usines et plateformes de forage, contribuant ainsi à la sécurité énergétique du pays.
Il met également en œuvre un système de gestion intégré reliant l’exploration, le transport, le traitement, le stockage et la commercialisation, garantissant une exploitation efficace et cohérente.
Tâm An/CVN