Festival de la quintessence culturelle et de l’art culinaire de Cà Mau 2025

Placé sous le thème "Cà Mau - point le plus méridional du pays, où nature et paix convergent", le festival de la quintessence culturelle et de l’art culinaire de Cà Mau 2025 s'est ouvert à la Place Hùng Vuong, dans la ville de Cà Mau (delta du Mékong), le 27 septembre au soir.

L'événement a attiré un grand nombre de locaux et de touristes, malgré des conditions météorologiques défavorables. Organisé en trois jours par le Comité populaire de la province de Cà Mau, en collaboration avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et l'Association vietnamienne du tourisme, en réponse à la Journée mondiale du tourisme (27 septembre), le festival est une occasion de promouvoir les valeurs durables du tourisme au Vietnam en général et dans la province de Cà Mau en particulier.

Selon le comité d’organisation, l’édition 2025 a réuni plus de 100 stands culinaires proposant des produits OCOP (A chaque commune son produit) typiques de Cà Mau et de Hô Chi Minh-Ville. Parmi eux, environ 30 stands OCOP des localités de la province présentent plus de 130 produits uniques, offrant une image vivante de la richesse et de la singularité de la cuisine locale.

Faire de la gastronomie locale un produit touristique typique

Lors de la cérémonie d'ouverture, Ngô Vu Thang, vice-président du Comité populaire de la province de Cà Mau, a souligné que le festival n'est pas seulement un événement culturel, mais aussi un message affirmant la volonté de faire de la cuisine locale un produit touristique typique, contribuant ainsi à promouvoir l'image de Cà Mau, à l'extrême-Sud du pays, sur la carte touristique du Vietnam et de la région.

Selon Ngô Vu Thang, les festivaliers ont l'occasion de déguster des centaines de plats délicieux préparés par des chefs de Cà Mau et de Hô Chi Minh-Ville. La cuisine locale est depuis longtemps imprégnée de l'identité culturelle de la gastronomie du Sud, mêlée aux caractéristiques uniques de la culture culinaire des Kinh, Hoa et Khmers. L'art culinaire de Cà Mau est réputé pour sa fraîcheur, sa simplicité et sa sophistication, reflet des échanges culturels, de l'histoire des explorations et de la résilience des habitants locaux. Les spécialités locales comme les crevettes et les crabes s'ajoutent au trésors de l'art culinaire vietnamien.

Ngô Vu Thang remarque que la rencontre des deux espaces culinaires de Cà Mau et Hô Chi Minh-Ville constituent le point d'orgue unique de l'événement, témoignant d’un esprit de communion et enrichissant l'expérience des visiteurs.

Il espère que ce festival donnera naissance à de nombreux produits touristiques culinaires uniques, associés à des circuits écologiques, communautaires et culturels, afin que Ca Mau devienne une destination incontournable sur la carte touristique du Vietnam et de la région, avec le message "Cà Mau - point le plus méridional du pays, où nature et paix convergent".

Outre la présentation de mets savoureux, le festival propose également des performances animées par des chefs professionnels tout au long de l'événement. Le point d'orgue de cette édition est le concours “Chefs talentueux présentant la quintessence de la culture culinaire de Cà Mau”. Ce concours réunit des professionnels et amateurs, qui rivalisent de techniques, de précision de dressage et de capacité à raconter l'histoire de chaque plat typique de Cà Mau.

À cette occasion, de nombreuses autres activités culturelles, culinaires et touristiques sont organisées pour promouvoir les potentiels et atouts touristiques de Cà Mau dont un programme de visites de fermes pour les journalistes et les représentants de voyagistes qui explorent les destinations touristiques de Cà Mau ; un séminaire scientifique sur le “Positionnement de la marque touristique de Cà Mau dans le développement global du tourisme national” et une cérémonie de plantation d'arbres dans le Parc national de Mui Cà Mau…

