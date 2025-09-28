Le Vietnam transforme les sous-produits de la pêche en "manne verte" pour l’économie durable

Le Vietnam compte parmi les principaux pays du monde en matière d’aquaculture et d’exportation de produits de la mer. La valorisation des sous-produits de la pêche contribue à accroître la valeur de la chaîne de production, en orientant vers une agriculture verte et durable, conforme à la tendance de l’économie circulaire.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thanh Lôc, directeur de la Sarl Phuc Loc, a partagé : "Chaque jour, nous achetons environ 60 tonnes de sous-produits pour produire 4.000 à 5.000 tonnes de farine de poisson par an, générant un chiffre d’affaires de 72 à 90 milliards de dôngs. Avec un soutien en capital et en technologie, nous pourrions porter le taux de protéines à 64% et réduire de 140.000 tonnes les importations annuelles de farine de poisson".

Dao Quoc Tuan, directeur général de la SARL Tu Hai, a indiqué que les arêtes de poisson, autrefois vendues quelques milliers de dôngs le kilo, sont désormais nettoyées, séchées et exportées vers le Japon à 10 dollars le kilo, rapportant 10 à 12 milliards de dôngs par an. À une plus grande échelle, l’Antenne méridionale de l’Institut de recherche sur les pêches marines exploite les crabes pour produire du pâté en conserve et de la poudre de chitine, vendue jusqu’à 1.000 dollars le kilo.

Élargir les débouchés à l’international

Au-delà de l’industrie de transformation, les sous-produits de la pêche sont recyclés en souvenirs, tableaux artistiques et bijoux. La SARL Hai Lan a signé un protocole d’accord avec la société OSB Investment and Technology JSC, représentant d’Alibaba au Vietnam, afin de proposer ces articles en coquillages sur la plateforme de commerce électronique et d’élargir les débouchés à l’international.

Photo : sggp.org.vn/CVN

Selon les prévisions, les sous-produits de la pêche pourraient fournir une immense ressource pour de nombreuses filières : rien que les têtes de crevettes permettraient de produire environ 490.000 tonnes d’aliments ; la graisse de pangasius, 150.000 tonnes ; et environ 147.000 tonnes de têtes et carapaces de crevettes ainsi que 80.000 tonnes de peaux et vessies natatoires pourraient être exploitées dans la pharmacie, la cosmétique et d’autres secteurs industriels.

D’ici 2030, la production de sous-produits de crevettes est estimée à 650.000 tonnes, pour une valeur de 80 à 100 millions de dollars ; celle de pangasius à 1,3 million de tonnes, pour plus de 500 millions de dollars. Pham Thi Na, directrice adjointe du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la valorisation de ces sous-produits ne crée pas seulement des dizaines de milliers d’emplois mais rehausse aussi la réputation des produits de la mer vietnamiens et contribue à réduire la pression du traitement des déchets industriels.

Selon le Dr Pham Quôc Huy, chef de l’Antenne méridionale de l’Institut de recherche sur les pêches marines, pour transformer les sous-produits halieutiques en ressources, il faut considérer ce domaine comme une véritable industrie. Les nouvelles tendances mondiales incluent l’extraction de peptides, d’enzymes biologiques, voire la création de biomatériaux et d’emballages biodégradables à partir de carapaces de crevettes et de peaux de poisson.

Lorsque la coopération entre entreprises, scientifiques, artisans et autorités sera renforcée et que la planification ainsi que les infrastructures seront améliorées, ce qui était autrefois considéré comme des déchets deviendra une "manne verte", alimentant l’économie maritime et hissant les produits de la mer vietnamiens à un niveau supérieur sur la carte mondiale.

VNA/CVN