Vers une coopération accrue entre le Vietnam, le Moyen-Orient et l’Afrique

À l’occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Koweït et en Algérie, de sa participation au Sommet du G20 et de ses activités bilatérales prévues en Afrique du Sud, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) afin de préciser les objectifs et la portée de cette mission diplomatique d’envergure.

Interrogée sur la signification et les objectifs de ce déplacement, la vice-ministre a rappelé qu’à l’invitation du Premier ministre du Koweït, cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, du Premier ministre algérien. Sifi Ghrieb, et du président sud-africain M. Matamela Cyril Ramaphosa, président du G20 en 2025, le chef du gouvernement vietnamien, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, effectuera une tournée diplomatique du 16 au 24 novembre 2025.

Cette mission revêt une importance majeure tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Elle témoigne de la mise en œuvre cohérente et efficace de la ligne diplomatique indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée du Vietnam.

Le Vietnam entretient avec l'Algérie, le Koweït et l’Afrique du Sud des relations d’amitié solides, en plein essor, sur la base d’une confiance politique croissante et d’une coopération de plus en plus substantielle.

Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique, a-t-elle relevé, considéraient le Vietnam comme un modèle de réussite en matière de réformes, de développement et de contribution active aux efforts internationaux. La visite du Premier ministre vise ainsi à approfondir les relations avec ces partenaires stratégiques et à contribuer à définir une vision nouvelle et un avenir partagé entre le Vietnam et le Moyen-Orient - Afrique, dans un esprit de confiance, de durabilité et de prospérité commune.

Sur le plan multilatéral, la vice-ministre a souligné qu’il s’agissait de la deuxième année consécutive où le Vietnam était invité à participer au Sommet du G20, un témoignage fort de la crédibilité et du rôle croissant du pays sur la scène internationale. La participation du Premier ministre constitue une occasion de réaffirmer la politique extérieure constante du Vietnam : être un partenaire fiable de la communauté internationale, engagé dans la recherche de solutions communes aux défis mondiaux, dans un esprit de respect, de compréhension et de coopération.

Forte de son expérience en tant qu’économie émergente dynamique, profondément intégrée au commerce mondial, le Vietnam entend contribuer à l’édification d’un ordre économique international équitable, inclusif et durable. En marge du Sommet, le Premier ministre aura de nombreux entretiens bilatéraux avec les dirigeants d’autres pays et d’organisations internationales pour promouvoir la coopération dans les domaines stratégiques : transition verte et numérique, innovation, infrastructures, développement des ressources humaines de haute qualité.

Amitié traditionnelle et confiance politique solide

Évoquant les attentes du Vietnam en matière de coopération avec l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Koweït, la vice-ministre a réaffirmé que les relations avec ces pays reposaient sur une amitié traditionnelle et une confiance politique solide. L’Afrique du Sud est le premier partenaire commercial du Vietnam en Afrique ; le Koweït a été le premier pays du CCG à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1976 ; l’Algérie est un partenaire historique, ayant soutenu le Vietnam durant la lutte pour l’indépendance et la reconstruction nationale.

Dans le domaine économique, commercial et de l’investissement, les trois partenaires figurent parmi les acteurs les plus importants du Vietnam dans la région Moyen-Orient - Afrique. Les coopérations dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de l’agriculture et de la biodiversité ont également enregistré des résultats substantiels.

La vice-ministre a indiqué que cette mission diplomatique devrait permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives concrètes : coopération dans les chaînes d’approvisionnement vertes, l’industrie, les minéraux stratégiques et la logistique avec l’Afrique du Sud ; renforcement de la coopération dans l’énergie, l’investissement, l’agriculture intelligente, l’éducation et la formation avec l’Algérie ; et promotion de liens accrus avec le Koweït dans la finance, le commerce, l’énergie, les infrastructures vertes, la sécurité alimentaire, l’aide publique au développement et les industries Halal.

Le Vietnam souhaite, a-t-elle ajouté, mettre en place des corridors favorisant la circulation des capitaux, des technologies, des biens et des ressources humaines, ainsi que renforcer la diplomatie populaire, la coopération culturelle, éducative et touristique, tout en soutenant les communautés vietnamiennes établies dans ces pays.

Concernant les contributions du Vietnam au Sommet du G20, la vice-ministre a indiqué que le Premier ministre présenterait les orientations politiques du Vietnam en faveur de la croissance mondiale, de la réduction des risques, de la réforme du système commercial et financier international, ainsi que du renforcement de la coopération dans les domaines de l’énergie, des minéraux stratégiques, de l’investissement et du développement durable.

Elle a réaffirmé la détermination du Vietnam à être un partenaire fiable, actif et responsable, œuvrant pour la paix, la coopération et le développement durable au bénéfice de tous.

