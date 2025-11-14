Le Premier ministre exhorte à accélérer les projets pour l’APEC 2027

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et à la province d’An Giang d’unir leurs efforts pour garantir l’avancement rapide des projets clés en préparation de l’APEC 2027, lors d’une réunion avec les ministères, les secteurs concernés et la province d’An Giang sur les projets d’infrastructures destinés à servir la Conférence de l’APEC 2027.

Le chef du gouvernement a souligné l’exigence d’une mise en œuvre plus rapide, résolue et efficace, considérant ces travaux comme une mission politique d’une importance particulière et urgente.

La réunion s’est déroulée en présence du vice-Premier ministre Trân Hông Hà, des dirigeants de plusieurs ministères, branches et groupes concernés.

Selon le rapport présenté, la province d’An Giang a proposé et obtenu l’autorisation de déployer 21 projets d’infrastructures dans la zone spéciale de Phu Quôc, pour un montant total estimé à 137.000 milliards de dôngs. Parmi eux, 10 projets d’investissement public représentent plus de 20.000 milliards de dôngs, tandis que 11 projets réalisés selon la méthode de partenariat public-privé (PPP) totalisent plus de 116.000 milliards de dôngs.

Ces projets portent notamment sur les réseaux de transport et de connexion, un port maritime passagers, l’aéroport, la numérisation et l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications, les réservoirs et systèmes d’approvisionnement en eau douce, les ouvrages de traitement des eaux usées et des déchets, l’embellissement urbain, un centre de conférences, ainsi que divers lotissements de réinstallation et zones urbaines mixtes.

À ce jour, la province a sélectionné les investisseurs de sept projets hors budget et désigné les entrepreneurs pour huit projets d’investissement public. Les autorités provinciales ont réaffirmé leur engagement à achever les ouvrages dans les délais prévus afin de répondre aux exigences de l’APEC 2027. Toutefois, plusieurs difficultés persistent, notamment en matière de mécanismes, de politiques et de retard dans la remise de certains ouvrages, ce qui affecte l’avancement général.

Dans sa conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité d’un engagement énergique et coordonné de l’ensemble des ministères, des secteurs et de la province d’An Giang, tout en rappelant que l’APEC 2027 constitue un événement diplomatique majeur contribuant à élever la position du pays. Le Premier ministre a fait savoir que le gouvernement avait créé un groupe de travail spécialisé, dirigé par un vice-Premier ministre, pour lever les obstacles rencontrés.

Selon lui, les travaux préparatoires ont déjà enregistré des résultats initiaux positifs, créant une base solide pour accélérer le rythme dans les temps à venir. Cependant, les tâches restantes demeurent nombreuses, alors que le temps est compté. Il a donc demandé aux parties concernées de "conjuguer leurs efforts" et d’agir conformément à leurs fonctions et compétences ; les questions dépassant les prérogatives doivent être soumises aux autorités compétentes.

S’agissant des dix projets encore en difficulté, le Premier ministre a chargé la province d’An Giang d’assurer la maîtrise d’ouvrage de plusieurs projets importants tels que : l’usine de traitement des eaux usées (réalisée sous forme d’investissement - exploitation, ou en investissement public si nécessaire, avec finalisation des procédures d’ici novembre 2025) ; le projet de métro urbain en PPP selon le principe de "partage des risques et harmonisation des intérêts" ; ainsi que les projets en forme BT et BOT relevant de la compétence provinciale.

Le Premier ministre a également demandé à la province d’accélérer les projets d’investissement public, notamment les axes routiers principaux, les réservoirs d’eau douce, la numérisation et l’enfouissement de la fibre optique, ainsi que l’embellissement urbain, afin de garantir que la zone spéciale de Phu Quôc soit "lumineuse, verte, propre et belle" lors de l’APEC 2027.

Par ailleurs, il a chargé l’Électricité du Vietnam (EVN) de renforcer rapidement l’approvisionnement en électricité pour Phu Quôc, assurant un service stable et de qualité. La province d’An Giang est également appelée à achever dans les meilleurs délais le port maritime international pour passagers, en prévision de l’accueil de visiteurs internationaux par voie maritime.

En ce qui concerne les actifs d’infrastructure aéronautique du Aéroport international de Phu Quôc, le Premier ministre a demandé de procéder au transfert conformément à la législation en vigueur, en garantissant l’absence de pertes pour les biens publics et en empêchant tout acte de corruption ou de népotisme, tout en assurant une modernisation rapide de l’aéroport pour répondre aux exigences de l’APEC 2027.

Pour conclure, le Premier ministre Pham Minh Chinh a confié au vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung la responsabilité de diriger directement les ministères, organismes, entreprises et la province d’An Giang dans la réalisation des tâches assignées, dans l’esprit de "tout pour l’intérêt national, l’intérêt du peuple".

