2e Programme d’échange d’amitié de défense frontalière Vietnam - Cambodge

Le Vietnam et le Cambodge ont souligné leur engagement à consolider les liens de défense, de solidarité et de coopération lors du 2 e Programme d'échange d'amitié de défense frontalière, qui s'est tenu le 14 novembre dans la ville de Bavet, province cambodgienne de Svay Rieng.

La haute délégation vietnamienne, conduite par le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, a traversé la frontière au poste-frontière international de Môc Bài (Vietnam) pour rejoindre les activités au Cambodge. Il était accompagné notamment de hauts responsables du ministère de la Défense et de représentants de la province de Tây Ninh.

Le général Phan Van Giang a symboliquement salué et repeint la borne frontalière 171 à la porte internationale de Môc Bai, marquant le début des événements. Du côté cambodgien, le général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a présidé la cérémonie d'accueil à la porte internationale de Bavet.

Les deux ministres ont ensuite procédé à la salutation conjointe de la borne 171 et ont assisté à une patrouille commune des forces frontalières. Le programme comprenait également la plantation d'arbres de l'amitié, la visite du siège du Commandement de la Gendarmerie provinciale de Svay Rieng, et la participation à la cérémonie de pose de la première pierre de l'École primaire Sang Sovan.

Un moment fort de l'échange a été la cérémonie de mise en chantier de l'École primaire Sang Sovan, dans le district de Svay Teap, province de Svay Rieng. Ce projet d'amitié, entièrement financé par le ministère de la Défense du Vietnam, prévoit la construction de sept bâtiments sur une superficie de 30.000 m².

S'exprimant lors de la cérémonie, le général Phan Van Giang a souligné que cette école ne serait pas seulement un nouveau complexe éducatif, mais un "symbole vivant de la solidarité et de l'amitié traditionnelle" entre le Vietnam et le Cambodge. Il a mis en exergue l'importance de ce geste pour l'éducation de la jeunesse, future génération des deux pays.

Le ministre vietnamien de la Défense a rappelé les liens historiques étroits qui ont uni les armées et les peuples des deux nations, côte à côte pour vaincre le colonialisme, l'impérialisme et le régime génocidaire. Il a affirmé que le soutien à l'École primaire Sang Sovan démontre que l'amitié se manifeste non seulement dans la coopération militaire et sécuritaire, mais aussi dans le soin apporté à la formation des générations futures. Il a exprimé sa conviction que l'école deviendra un "pont durable" reliant les sentiments entre les deux peuples et les deux armées.

Lors de la rencontre, le général Tea Seiha a exprimé sa gratitude pour la participation du général Phan Van Giang, soulignant que cet échange était une "occasion précieuse de consolider davantage l'amitié, la solidarité et la coopération" entre les gouvernements, les armées et les peuples.

Le général Tea Seiha a rappelé la coopération étroite et le soutien mutuel constant entre les deux pays, contribuant de manière significative au développement rapide du Cambodge. Il a réaffirmé la nécessité de continuer à renforcer et à élargir la coopération bilatérale, conformément au statut de partenariat stratégique intégral des deux nations.

Saluant le succès du 2e Programme d’échange d’amitié de défense frontalière Vietnam - Cambodge, le ministre cambodgien a noté que des activités telles que la patrouille conjointe, la plantation d'arbres, les exercices médicaux militaires, les soins médicaux gratuits et les échanges de jeunes officiers ont resserré les liens de coopération en matière de défense.

Le général Tea Seiha a conclu en affirmant que le Cambodge continuerait de collaborer étroitement avec le Vietnam pour maintenir les réunions traditionnelles de protection des frontières et les programmes d'échange, favorisant ainsi la compréhension et la cohésion entre les forces armées et les peuples, et contribuant à la paix et à la stabilité régionale.

