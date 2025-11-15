Conditions réunies pour des élections réussies

Dans la matinée du 15 novembre, au siège de l’Assemblée nationale à Hanoï, le Conseil électoral national a organisé une conférence nationale visant à diffuser et mettre en œuvre la Directive du Politburo sur les travaux préparatoires des élections législatives et locales 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

La conférence s’est tenue en présentiel et en ligne, connectée aux points relais des niveaux provincial et communal de 34 villes et provinces du pays.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté et donné ses orientations. Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a présidé la conférence.

Dans son discours d’ouverture, il a souligné que les élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 constituaient un événement politique majeur du pays, organisé à un moment particulièrement significatif. Le Front de la Patrie et les organisations de masse considèrent ces élections comme l’une des missions centrales de l’année 2026. À ce jour, les organismes compétents et les localités ont, conformément à leurs fonctions et devoirs, publié des documents de direction, d’orientation et d’organisation afin de mettre en œuvre, dans les délais et selon les réglementations, les travaux préparatoires des élections.

Nouveaux points importants

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a précisé que, par rapport aux précédents mandats, cette élection comportait de nombreux nouveaux points importants, notamment : la réduction de la durée du mandat de l’Assemblée nationale (15e législature) et des Conseils populaires du mandat 2021-2026 ; la fixation de la date du scrutin au 15 mars 2026, soit deux mois plus tôt que lors des élections précédentes ; la réduction des délais dans plusieurs étapes du processus électoral ; la diversification des formes de campagne électorale…

Juste après l’allocution d’ouverture de Trân Thanh Mân, les participants ont écouté Hoàng Đang Quang, chef adjoint permanent de la Commission centrale de l’organisation du Parti, présenter la Directive du Politburo sur la direction des élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, ainsi que les lignes directrices de la Commission concernant les travaux de personnel pour ces élections.

VNA/CVN