Le chef du Parti souligne les tâches clés pour assurer le succès des élections

Le 15 novembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté et donné ses orientations à la conférence concernant les préparatifs des élections législatives et locales 2026-2031.

>> Conférence nationale pour le lancement des préparatifs des élections à l'AN

>> Conditions réunies pour des élections réussies

>> Clôture de la conférence nationale sur les préparatifs des élections législatives

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée du 15 novembre, au siège de l’Assemblée nationale à Hanoï, le Conseil électoral national a organisé une conférence nationale visant à diffuser et mettre en œuvre la Directive du Bureau politique sur les travaux préparatoires des élections législatives et locales 2026-2031.

La conférence s’est tenue en présentiel et en ligne, connectée aux points relais des niveaux provincial et communal de 34 villes et provinces du pays.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté et donné ses orientations. Dans son discours, il a affirmé que les prochaines élections constituaient un événement politique majeur, organisé immédiatement après le XIVe Congrès national du Parti.

Il a souligné que la réussite des élections jettera une base importante pour la consolidation de l’appareil d’État pour le nouveau mandat, garantissant une stabilité politique et sociale solide. Elles constituent également une occasion de démontrer la direction du Parti, la capacité de gouvernance de l’État et l’efficacité du fonctionnement du système politique, notamment dans le contexte de la restructuration majeure des unités administratives et de la transition vers un modèle d’administration locale à deux niveaux.

Le secrétaire général a identifié les tâches essentielles pour garantir le succès des élections, le travail du personnel étant au centre.

La nomination des candidats doit être menée de manière publique et transparente, avec une large consultation à la base. La sélection des candidats doit être étroitement liée à la planification du personnel, aux résultats des congrès du Parti à tous les niveaux. La structure des organes élus doit refléter de manière harmonieuse les secteurs, couches sociales, genres, tranches d’âge et régions, tout en assurant une représentation appropriée des femmes, des jeunes, des minorités ethniques, des intellectuels, des ouvriers, des agriculteurs, des entrepreneurs…

Photo : VNA/CVN

Garantir la cybersécurité et la protection des données

Les députés de l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires doivent être des représentants exemplaires du peuple - compétents, vertueux, loyaux envers la nation, et répondant pleinement aux critères professionnels et juridiques. Ils doivent également disposer de la santé, du temps et de l’engagement nécessaires pour remplir leurs fonctions.

Il a appelé à privilégier les candidats dotés d’une pensée innovante - ceux qui osent penser, parler, agir et assumer leurs responsabilités, et qui possèdent la vision et la capacité de contribuer à l’élaboration des politiques pour le développement national.

Tô Lâm a aussi demandé que les conférences de consultation à tous les niveaux doivent être démocratiques, objectives et conformes à la loi. Il a souligné le rôle important du Front de la Patrie du Vietnam et de ses organisations membres dans la consultation, la nomination des candidats et la supervision du processus électoral.

Concernant la communication, il a appelé à une large sensibilisation du public. Chaque localité et organisation devrait lancer des activités d’émulation, des rencontres avec les électeurs, des actions d’éducation juridique… pour créer une atmosphère politique dynamique.

Toutes les plaintes liées aux élections doivent être traitées rapidement et conformément à la loi. Le dirigeant du Parti a également appelé à renforcer les mesures contre les forces hostiles cherchant à déformer ou saboter les élections.

Il a demandé une utilisation accrue des technologies de l’information dans la gestion des travaux électoraux, depuis la mise à jour des listes électorales jusqu’à la communication des résultats, tout en garantissant la cybersécurité et la protection des données.

Avec le peu de temps restant, il a enfin exhorté les autorités à tous les niveaux à agir avec détermination, à préciser les responsabilités, à examiner régulièrement l’avancement, à résoudre les difficultés et à préparer les meilleures conditions possibles pour les élections.

VNA/CVN