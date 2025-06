Le Vietnam attire les fonds du Golfe pour développer ses infrastructures et centres financiers

La mission de travail effectuée fin mai par l’Autorité d’investissement d’Oman (OIA) marque une avancée stratégique dans les relations économiques Vietnam - Moyen-Orient. Cette visite s’est traduite par des engagements à augmenter les investissements, à élargir les domaines de coopération et à soutenir la création de centres financiers internationaux au Vietnam.

>> Le Vietnam renforce ses relations avec les pays du Golfe

>> La première réunion sur le développement des pôles financiers internationaux

>> Le Premier ministre dirige le Comité de pilotage des centres financiers régional et international

>> Le Premier ministre trace la voie d’un centre financier international au Vietnam

>> Elargir le Fonds d’investissement Vietnam - Oman à un milliard de dollars

Fin mai, une délégation de haut niveau de l’Autorité d’investissement d’Oman (OIA), dirigée par Nasser Sulaiman Hamed Al Harthy, vice-président de l’OIA et président de la Société Vietnam - Oman (VOI), a effectué une visite de travail au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Cette mission intervient dans un contexte où la coopération économique entre le Vietnam et le Moyen-Orient, et plus particulièrement avec Oman, connaît de nombreuses opportunités d’expansion stratégique.

Lors de sa rencontre avec M. Nasser bin Suliman Al Harthy, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu’Oman est l’un des partenaires les plus prometteurs du Vietnam au Moyen-Orient.

Un "pont" pour les investissements du Golfe vers le Vietnam

En rappelant la rencontre de haut niveau avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG) lors du 2ᵉ Sommet ASEAN - CCG, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que les deux parties s’étaient accordées pour accélérer les négociations en vue d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et le CCG. Elles ont également convenu de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la finance verte, la transformation numérique, l’agriculture de haute technologie et l’alimentation Halal.

Le Premier ministre a particulièrement salué le rôle de pionnier du Fonds VOI - une coentreprise stratégique entre l’OIA et la Société d’investissement et de gestion de capital de l’État du Vietnam (SCIC) - présent au Vietnam depuis plus de 17 ans.

Selon le Premier ministre, les investissements du fonds VOI ne se limitent pas à générer de la valeur économique, mais contribuent également à l’amélioration des services publics et des infrastructures sociales au Vietnam. Ils reflètent ainsi une approche d’investissement durable, transparente et à long terme.

Fait remarquable, afin de mieux répondre aux besoins croissants de développement de l’économie vietnamienne, le Premier ministre a proposé à la partie omanaise d’envisager une augmentation du capital du Fonds VOI à un milliard de dollars. Ce capital supplémentaire serait prioritairement destiné aux secteurs stratégiques tels que les infrastructures de transport, l’eau potable, les énergies renouvelables, la finance à la consommation, l’éducation, la santé et le développement du secteur privé, notamment dans l’agriculture et l’industrie alimentaire Halal.

Photo : OIA/CVN

En réponse, Nasser bin Suliman Al Harthy a affirmé que l’OIA s’engageait à renforcer sa coopération avec le Vietnam, non seulement à travers le Fonds VOI, mais également par le biais de nouvelles formes d’investissement.

Le dirigeant a également souligné le rôle de "pont" que joue Oman entre le Vietnam et la région du Moyen-Orient. Selon lui, l’OIA est prête à favoriser la mise en relation entre les entreprises omanaises et celles des pays du Golfe avec le marché vietnamien, tout en soutenant les entreprises vietnamiennes à exploiter les atouts portuaires d’Oman afin d’intensifier leurs exportations vers le Moyen-Orient.

Dans une démarche concrète, l’OIA a collaboré avec la SCIC pour créer le Fonds de croissance de la nouvelle ère du Vietnam (Vietnam New Era Growth), avec un capital initial engagé d’au moins 200 millions de dollars. Ce fonds donnera la priorité aux investissements dans des secteurs clés tels que les technologies, les télécommunications, la finance, la transformation numérique et l’agriculture Halal, qui sont aujourd’hui au cœur des politiques de développement du Vietnam.

Des centres financiers internationaux

à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang

Photo : VNA/CVN

En plus de la rencontre avec le Premier ministre, le vice-président de l’OIA et la délégation ont également eu une réunion avec le ministre des Finances, Nguyên Van Thang. Cette rencontre s’est tenue dans un contexte où le gouvernement s’efforce de promouvoir la création de centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang.

Lors de la réunion, Nasser Sulaiman Hamed Al Harthy a réaffirmé qu’Oman est prêt à partager son expérience dans la construction de centre financier moderne, flexibles et intégrés à l’échelle internationale. La partie omanaise s’est engagée à une coopération à long terme et souhaite devenir un partenaire stratégique dans le développement de l’écosystème financier du Vietnam.

Le ministre Nguyên Van Thang a salué la bonne volonté et l’engagement de l’OIA, tout en exprimant l’espoir que le fonds pourra augmenter son capital investi au Vietnam jusqu’à un milliard de dollars, conformément à la proposition du Premier ministre. Les investissements seront prioritairement orientés vers les secteurs de la finance, de l’innovation, du développement durable et des infrastructures stratégiques.

Un des points clés soulignés par le ministre Thang est l’invitation lancée aux fonds omanais, incluant VOI et Vietnam New Era Growth, à participer directement aux projets liés à la mise en place de centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang.

Selon le ministre des Finances, l’expérience d’Oman dans la connexion aux marchés financiers mondiaux constituera un atout précieux pour le processus de planification et de mise en œuvre des politiques au Vietnam.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans des domaines potentiels tels que l’expansion des investissements dans la technologie, les startups, la transformation numérique et le développement durable. Elles ont aussi envisagé d’étudier la possibilité de créer des fonds d’investissement communs entre les entreprises des deux pays, en visant des projets d’envergure régionale.

Photo : VNA/CVN

Du côté omanais, M. Nasser a proposé au ministère des Finances de lever les obstacles institutionnels et administratifs, tout en élaborant des politiques fortement compétitives afin d’attirer des investisseurs institutionnels internationaux.

En réponse, le ministre Nguyên Van Thang a indiqué que le ministère des Finances finalise des politiques visant à accroître l’attractivité des investissements étrangers, en particulier pour les investisseurs dotés de capacités réelles et d’une stratégie durable.

Le Vietnam privilégie l’attraction d’entreprises à forte valeur ajoutée, plutôt que celles se limitant à des activités de sous-traitance, tout en s’engageant à réformer en profondeur les procédures d’investissement et d’octroi de licences afin de créer un environnement transparent et favorable pour les investisseurs internationaux.

Depuis 2008, le Fonds VOI a réalisé plus de 20 investissements dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l’énergie, l’industrie, la finance, l’éducation, la santé et l’immobilier. À ce jour, ce Fonds a décaissé plus de 384 millions de dollars, dépassant largement l’engagement initial de 100 millions de dollars.

Pham Vu/CVN