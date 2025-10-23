Une visite d’État pour porter les relations Vietnam - Afrique du Sud à une nouvelle hauteur

À l’invitation de son homologue vietnamien, Luong Cuong, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, effectuera une visite d’État au Vietnam du 23 au 24 octobre.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoàng Sy Cuong, depuis l’établissement des relations diplomatiques le 22 décembre 1993, les deux pays n’ont cessé de consolider leur amitié et ont obtenu des résultats remarquables dans de nombreux domaines. L’Afrique du Sud est aujourd’hui le seul pays africain avec lequel le Vietnam a établi un Partenariat pour la coopération et le développement.

La visite d’État du président Cyril Ramaphosa au Vietnam marquera une étape importante dans les relations bilatérales, témoignant de la haute considération mutuelle et de la volonté politique commune d’élever les liens entre les deux pays. Elle ne se limitera pas au renforcement de l’amitié traditionnelle mais ouvrira aussi la voie à une évaluation globale de la coopération bilatérale et à la définition de nouvelles orientations dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.

La prochaine visite d’État devra ainsi devenir un tournant majeur, consolidant et élargissant les relations entre le Vietnam et l’Afrique du Sud sur de multiples plans, a déclaré l’ambassadeur lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Tout d’abord, la visite jettera des bases solides en vue de l’élévation du cadre des relations bilatérales. Deuxièmement, les deux parties accéléreront les négociations et signeront rapidement des accords de coopération dans les domaines prioritaires, tout en élargissant la coopération à de nouveaux secteurs tels que l’énergie verte, le commerce électronique et l’innovation. Troisièmement, sur le plan international, cette visite sera l’occasion pour les deux pays de réaffirmer leurs valeurs communes, de promouvoir le multilatéralisme, le respect du droit international, ainsi que le soutien à la réforme des institutions mondiales pour plus d’équité et d’efficacité.

S’agissant des domaines potentiels, Hoàng Sy Cuong a indiqué que les deux pays peuvent renforcer leur coopération dans l’énergie verte et la transition énergétique juste, le commerce électronique, la finance, l’innovation, le tourisme et l’investissement…

Le Vietnam et l’Afrique du Sud, engagés en faveur du développement durable, disposent d’un potentiel de coopération considérable dans l’énergie verte, le financement climatique et la transition énergétique équitable, a-t-il souligné.

Les deux pays peuvent coopérer concrètement dans des domaines tels que le partage de technologies pour la production d’hydrogène vert et le développement de réseaux électriques intelligents, ainsi que le cofinancement de fonds verts et le soutien aux PME.

La coopération dans le développement durable contribuera non seulement à renforcer le Partenariat pour la coopération et le développement, mais aussi à créer un modèle de coopération Sud-Sud.

