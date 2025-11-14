Conférence nationale pour le lancement des préparatifs des élections à l'AN

Le Conseil électoral national (CEN) tiendra le 15 novembre une conférence nationale afin de diffuser la Directive du Bureau politique relative à la mise en œuvre des préparatifs des élections des députés à la XVI e Assemblée nationale (AN) et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

La conférence se déroulera en format hybride, combinant présence physique et connexions en ligne depuis des sites provinciaux et communaux répartis dans 34 villes et provinces du pays.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, participera à la conférence et y donnera des instructions. Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale et président du CEN, présidera l'événement.

Les délégués assisteront à des présentations sur des documents clés, notamment la Directive du Bureau politique relative à la conduite des élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 ; les orientations de la Commission d’organisation du Comité central du Parti concernant les questions de personnel ; et la Directive du Premier ministre relative à l’organisation des élections.

Ils seront également informés des procédures de négociation pour la nomination des candidats à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires, de l’organisation des réunions de consultation des électeurs, des directives professionnelles pour le travail électoral et du plan du Comité exécutif national pour la mise en œuvre des élections.

Cette conférence vise à garantir une forte unité de conscience, d’idéologie politique et d’action au sein du système politique, à favoriser le consensus social et à contribuer à la réussite des élections dans le respect de la loi, de la sécurité et de l’économie, afin qu’elles soient véritablement une fête pour tout le peuple et renforcent la confiance du public dans le Parti, l’État et le processus de renouveau du pays.

