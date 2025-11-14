Le Vietnam et la République tchèque renforcent leur partenariat stratégique

Une délégation de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA), dirigée par le professeur associé et docteur Nguyên Manh Hùng, directeur adjoint de la HCMA et vice-président du Conseil central des théories, a effectué une visite de travail en République tchèque du 10 au 13 novembre.

L'objectif était de renforcer la coopération stratégique et de procéder à des échanges d'expériences ciblés sur les politiques publiques, la transformation numérique, les sciences et technologies, ainsi que la gouvernance nationale.

Lors des échanges avec des représentants du Sénat tchèque, du Parti communiste de Bohême-Moravie et du Centre d'études Asie-Pacifique, la partie tchèque a souligné l'amitié traditionnelle et la coopération de longue date entre les deux pays. Elle a notamment insisté sur l'importance du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1950-2025) et sur la décision prise en janvier 2025 d'élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Elle a affirmé que le Vietnam demeure un partenaire important et un marché prometteur en Asie du Sud-Est, notant les fortes opportunités de collaboration dans les domaines de l'investissement, de l'éducation et de la formation, ainsi que de la transformation numérique.

Pour sa part, Nguyên Manh Hùng a souligné que cette visite visait à concrétiser le partenariat stratégique nouvellement établi, tout en assurant la préparation optimale de la prochaine visite de hauts responsables tchèques au Vietnam. Il a ensuite présenté à ses hôtes un aperçu détaillé de la situation socio-économique du Vietnam, mettant en lumière les avancées majeures réalisées dans la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique et le développement des ressources humaines.

Le responsable a noté que le Vietnam étudie actuellement des révisions de ses principaux cadres juridiques. L'objectif est de lever les obstacles, de créer des conditions plus favorables aux secteurs clés et de garantir des progrès constants vers les objectifs nationaux de développement durable.

Les deux parties ont discuté de mesures concrètes pour la mise en œuvre effective du cadre de partenariat stratégique, en mettant l'accent sur la transformation numérique, l'éducation et la formation, la coopération scientifique et technologique et l'échange d'informations.

Le 13 novembre, la délégation vietnamienne a rencontré des représentants de l'Agence tchèque du numérique et de l'information. Nguyên Manh Hùng a présenté les efforts de transformation numérique du Vietnam, notamment l'intégration de nombreuses fonctions de service public dans les cartes d'identité électroniques à puce, qui permettent de consulter les dossiers de vaccination, l'immatriculation des véhicules, les permis de conduire et les droits liés aux politiques publiques.

Du côté tchèque, Ondřej Menoušek, directeur du Département des services d'administration en ligne, a partagé l'expérience de son pays en matière de mise en place d'un réseau d'assistance aux citoyens couvrant 7.200 points de service à travers le pays, de gestion de boîtes aux lettres numériques personnelles gratuites et de développement d'un système de données intégré similaire à la plateforme vietnamienne VNeID.

Auparavant, le 10 novembre, la délégation avait également collaboré avec l'ambassade du Vietnam en République tchèque pour organiser une séance de consultation sur les projets de documents qui seront soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti.

