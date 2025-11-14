Nguyên Tuân Anh élu président du Comité populaire provincial de Lào Cai

Le 16 e Conseil populaire provincial de Lào Cai a élu Nguyên Tuân Anh au poste de président du Comité populaire provincial pour le mandat 2021-2026, à l'unanimité (88 voix sur 88) lors de sa cinquième session, le 14 novembre.

Auparavant, les délégués à la 5e session du 16e Conseil populaire provincial de Lào Cai avaient voté une résolution relevant Trân Huy Tuân de ses fonctions de président du Comité populaire provincial pour le mandat 2021-2025. Ce dernier avait été nommé secrétaire adjoint du Comité populaire provincial de Ninh Binh par le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti, et élu président du Comité populaire provincial par le Conseil populaire provincial de Ninh Binh.

Avant d'être élu président du Comité populaire provincial de Lào Cai, Nguyên Tuân Anh était secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti. Il a occupé divers postes de direction dans le secteur bancaire et au sein d'organismes centraux, et le poste de président du Comité populaire provincial de Yên Bai.

Lors de sa session, le Conseil a également examiné et approuvé de nombreuses propositions et résolutions du Conseil populaire et du Comité populaire provincial.

