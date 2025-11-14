Le secrétaire général met en avant la force de la grande union nationale

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté vendredi soir, 14 novembre, au quartier de Thuong Cat, Hanoï, à la Fête de la grande union nationale à l’occasion du 95 e anniversaire du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre 1930 - 18 novembre 2025).

Photo : VNA/CVN

L’événement a offert l’occasion aux dirigeants du Parti et de l’État de rencontrer la population, d’écouter ses aspirations et de réaffirmer l’importance de la solidarité dans le développement national.

Selon le rapport présenté lors de la célébration, le quartier de Thuong Cat a obtenu, ces dernières années, de nombreux résultats remarquables dans la consolidation du bloc de grande union nationale et la mise en œuvre des mouvements d’émulation patriotiques. Le corps des cadres du Front a su faire preuve d’exemplarité, de cohésion et de prestige au sein de la communauté.

De nombreux modèles et activités de mobilisation sociale ont été efficacement déployés, suscitant la participation active des habitants. À ce jour, 94,5% des ménages sont reconnus comme "familles culturelles" ; l’ensemble des comités de quartier répond aux normes culturelles ; et depuis 2022, le quartier ne compte plus de ménages pauvres selon les nouveaux critères. Le niveau de vie matériel et spirituel des habitants s’améliore constamment, tandis que les infrastructures urbaines, la culture, le sport et les politiques sociales reçoivent une attention croissante.

S’exprimant lors de l’événement, le secrétaire général Tô Lâm a félicité les réalisations et les changements positifs de Thuong Cat, un exemple dans la mise en œuvre du mouvement "Tous unis pour construire une vie culturelle au niveau de base".

Il a souligné que la grande union nationale constitue une ligne stratégique, une source de force et un patrimoine inestimable que le Parti et la nation ont toujours préservé et valorisé. Tout au long de la révolution vietnamienne, a-t-il rappelé, les victoires du pays ont été indissociables de cette solidarité : solidarité pour construire, pour se développer, pour avancer et pour s’intégrer au monde.

Le secrétaire général a indiqué que la force de la grande union nationale naît de valeurs simples, proches de la vie quotidienne : la confiance, le respect mutuel, l’humanité, la bienveillance et la recherche de l’harmonie au sein de la communauté. Ces valeurs, a-t-il affirmé, sont les "fils invisibles" qui unissent les habitants et constituent la base d’une société stable, civilisée et prospère.

Dans le contexte actuel, marqué à la fois par des opportunités et des défis, le Vietnam s’est fixé les objectifs de devenir un pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en 2030 et un pays développé à revenu élevé en 2045. Pour y parvenir, outre l’innovation du modèle de croissance, la mobilisation des ressources, l’amélioration du cadre institutionnel, le renforcement de la défense, de la sécurité et de l’intégration internationale, l’élément décisif reste la valorisation de la force de la grande union nationale.

Le secrétaire général a analysé les échelons essentiels constituant ce bloc de solidarité. Il a d’abord insisté sur la solidarité au sein du Parti, à travers la pureté, l’exemplarité, le sens des responsabilités et l’unité d’action. Vient ensuite la solidarité au sein du système politique, garantissant la coordination étroite entre les organes centraux et locaux. À cela s’ajoute la solidarité entre les différentes couches sociales, chaque groupe ayant son rôle et sa contribution propres.

Enfin, la solidarité internationale, fondée sur l’amitié, la coopération et le développement partagé, est également un pilier important. Pour continuer à consolider cette force, le secrétaire général a proposé sept grandes orientations, dont la promotion de la démocratie et de la participation du peuple, l’amélioration de l’efficacité de l’appareil d’État, la réforme administrative, ainsi que la création d’un environnement favorable au développement socio-économique.

Il a également insisté sur l’importance d’améliorer le niveau de vie des citoyens, en particulier des travailleurs, qu’il a qualifiés de "richesse essentielle" au cœur de toutes les politiques. Par ailleurs, il a souligné la nécessité de renforcer la défense nationale, d’intensifier les activités extérieures et de mobiliser la puissance de la communauté vietnamienne à l’étranger afin de contribuer au renforcement de la position du pays sur la scène internationale.

Selon lui, la solidarité doit se traduire par des actions quotidiennes concrètes : des comportements culturels dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux, une attitude responsable au travail, le sens du bien commun et l’esprit de contribution. Il a appelé à poursuivre la diffusion de l’esprit des "cinq oser" - oser penser, oser parler, oser faire, oser assumer ses responsabilités, oser innover - ainsi que du principe des "trois ensemble" discuter ensemble, agir ensemble et bénéficier ensemble afin que chaque citoyen se sente partie prenante du bloc de grande union nationale.

Concluant son allocution, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le pays avance vers une nouvelle phase de développement exigeant une synergie plus forte que jamais. "Plus les difficultés sont grandes, plus la solidarité doit être intensifiée. Lorsque le Parti dirige avec justesse, que le peuple est uni et que tout le système politique agit de concert, le Vietnam réalisera assurément les objectifs de 2030 et l’aspiration de 2045", a-t-il déclaré.

À l’occasion de la Fête de la grande union nationale, il a adressé ses meilleurs vœux à tous les Vietnamiens dans et hors du pays, les appelant à poursuivre la tradition d’unité, de créativité et d’engagement pour un Vietnam prospère et heureux.

VNA/CVN