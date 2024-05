Vers un Vietnam sans tabac

Selon l’OMS, le thème de la Journée mondiale sans tabac 2024 est un "plaidoyer pour que l’on arrête de cibler la jeunesse avec des produits de tabac nocifs". Cette journée est l’occasion d'"exhorter les pouvoirs publics à adopter des politiques qui protègent les jeunes contre les pratiques manipulatrices de l’industrie du tabac et des industries connexes".

Taux élevé de fumeurs

Le 21 mai, le ministère de la Santé a adressé aux provinces et villes un document relatif au renforcement de la prévention et de la lutte contre le tabac dans le cadre de la semaine nationale sans tabac du 21 au 31 mai.

Le vice-ministre Trân Van Thuân a déclaré qu’il existe un lien entre l’augmentation du nombre de fumeurs et l’exposition accrue aux publicités pour les cigarettes apparues sur les plateformes numériques.

À l’échelle mondiale, on dénombre environ 19 millions d’adolescents âgés de 13 à 15 ans (13 millions de garçons et 6 millions de filles) qui fument. En Asie du Sud-Est, ce nombre s'élève à 5 millions de jeunes. Les produits les plus utilisés sont le tabac chauffé et le tabac électronique.

Au Vietnam, le bilan de 10 ans d’application de la Loi sur la prévention et la lutte contre le tabac a révélé une réduction du nombre de fumeurs adultes, passant de 47,4% en 2010 à 38,9% en 2023.

De 2014 à 2022, le taux de fumeurs âgés de 13 à 15 ans ainsi que celui de l’exposition passive à la fumée ont diminué.

Il s’agit d’un signe positif, mais face à la montée de nouveaux produits tels que le tabac électronique et le tabac chauffé, il est nécessaire de rester vigilant, car les cigarettes électroniques gagnent en popularité auprès des jeunes.

Resserrement de la gestion

En poursuivant l’application de la Loi sur la prévention et la lutte contre le tabac et la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre les impacts du tabac, le ministère de la Santé exige que les localités déploient des mesures afin de réduire le recours au tabac.

Cela inclut l’insertion d’un indice relatif à la diminution du tabac dans la liste des critères et indices de développement socio-économique des localités.

Les localités doivent réglementer concrètement l’interdiction des cigarettes de toute sorte dans les institutions et les lieux publics, et informer les habitants tout en renforçant la sensibilisation aux méfaits pour la santé, notamment en ce qui concerne le développement des enfants.

Texte : Thu Hà Ngô-VNA/CVN

Photos : Thu Hà Ngô-CVa/CVN